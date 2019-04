EU-Wahl - Prager Rechtspopulisten plakatieren Le Pen und Salvini

Prag (APA) - Der tschechische Rechtspopulist Tomio Okamura wirbt auf den EU-Wahlplakaten seiner Partei „Freiheit und Direkte Demokratie“ (SPD) mit den Gesichtern der Rechtsaußen-Galionsfiguren Marine Le Pen und Matteo Salvini. Dies berichtete die Zeitung „Lidove Noviny“ am Mittwoch. Le Pen werde gemeinsam mit dem Niederländer Geert Wilders auch an einer SPD-Kundgebung am 25. April in Prag teilnehmen, hieß es.

Salvini werde nicht zu der Demonstration kommen, aber eine Botschaft der Unterstützung schicken, hieß es nach Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Salvini hatte am Mittwoch eine Rechtspopulisten-Allianz in Mailand aus der Taufe gehoben, der sich zunächst Parteien aus Deutschland, Dänemark und Schweden anschlossen. Auch die FPÖ erklärte schriftliche ihre Bereitschaft, sich der von Lega-Chef Salvini geführten Fraktion im Europaparlament anschließen zu wollen.

„Die Tschechische Republik an erster Stelle. Gemeinsam gegen das Brüssel-Diktat“, heißt es auf den SPD-Plakaten. Die Partei wolle betonen, dass sie nicht allein antrete, sondern mit Kollegen anderer „patriotischer“ Parteien in Europa, erläuterte SPD-Sprecherin Barbora Zetova die Plakatsujets. Die FPÖ hat schon vor längerer Zeit ausgeschlossen, andere EU-Politiker wie Salvini auf ihren Europawahlplakaten präsentieren zu wollen.

Okamuras SPD ist derzeit nicht im Europaparlament vertreten, hat aber schon vor drei Jahren an die etablierten rechtspopulistischen Parteien in den EU-Staaten angedockt. Im Juni 2016 trat Okamura gemeinsam mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Le Pen in Vösendorf beim sogenannten „Patriotischen Frühling“ auf, an dem Parteien aus insgesamt zehn Mitgliedsstaaten der Europäischen Union teilnahmen.