Brexit - Katzentisch und Schleudersitz gegen Blockade-Politik

Brüssel (APA/AFP) - Vor dem Sondergipfel zur Brexit-Verschiebung hat die EU nach Sicherungsmechanismen gesucht, um sich gegen eine mögliche Blockade-Politik der Briten zu wappnen. Denn in den kommenden Monaten stehen wichtige Entscheidungen bevor, die von der jetzigen oder künftigen Regierungen in London genutzt werden könnten, um Druck in der Brexit-Frage auf die anderen Mitgliedstaaten auszuüben. Ein Überblick:

Warum brauchen die Briten erneut eine Verschiebung?

Das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ist bereits drei Mal im britischen Unterhaus gescheitert. Auch jüngst aufgenommene Gespräche von Premierministerin Theresa May mit Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn brachten keinen Durchbruch. Nach bisherigem Stand würde am Freitag ohne weitere Verlängerung ein chaotisches Ausscheiden Großbritanniens drohen. Das wollen beide Seiten vermeiden.

Welche Verlängerungsfristen sind im Gespräch?

May hat eine Verschiebung auf den 30. Juni beantragt - drei Monate später als der ursprüngliche Brexit-Termin am 29. März. Die anderen EU-Staaten zweifeln allerdings, ob es der Premierministerin in der Zeit gelingt, das Austrittsabkommen durch das Parlament zu bekommen. Im Entwurf der Gipfelerklärung ist das Austrittsdatum durch den Platzhalter „XX.XX.XXXX“ deshalb noch offen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat eine Verlängerung um ein Jahr vorgeschlagen. Belgiens Regierungschef Charles Michel nennt eine Untergrenze von sechs Monaten bis Ende September. Einige Länder plädieren laut Diplomaten für eine Verschiebung bis Ende des Jahres, also neun Monate. Für Frankreich ist eine lange Verschiebung unterdessen noch nicht ausgemacht. Paris hält auch erst eine erneute kurze Verlängerung für möglich, um dann kurz vor der Europawahl Ende Mai neu zu entscheiden.

Warum kann eine weitere Verlängerung problematisch sein?

Nach der Europawahl stehen in der EU wichtige Personalentscheidungen auf dem Programm. Dazu gehört die Bestimmung des nächsten EU-Kommissionspräsidenten, über den die Staats- und Regierungschefs einstimmig entscheiden. Geplant ist das beim EU-Gipfel Ende Juni. Da Großbritannien bei einer Verlängerung Mitglied mit allen Rechten und Pflichten bleibt, hätte es ein Mitspracherecht. Dies gilt auch für neu gewählte britische Abgeordnete im Europaparlament, wo eine Mehrheit für die Wahl des Kommissionspräsidenten nötig ist.

In der Folge werden auch die neuen EU-Kommissare bestimmt sowie die Spitze des EU-Rats der Mitgliedstaaten und der Posten des Präsidenten des Europaparlaments besetzt. Beim Juni-Gipfel sollen die Staats- und Regierungschefs zudem erstmals über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 beraten. Die EU-Kommission hofft bis Ende des Jahres auf eine abschließende Entscheidung über das mehr als eine Billion Euro schwere Budget.

Welche Absicherungen gegen eine britische Blockadepolitik sind möglich?

Belgiens Regierungschef Charles Michel schlägt eine „Schleudersitz“-Klausel vor, falls Großbritannien Bedingungen der anderen EU-Staaten für die Verlängerung nicht einhält. Verstöße würden demnach „automatisch zum Ende der Präsenz Großbritanniens innerhalb der EU führen“.

Im Entwurf der Gipfelerklärung gibt es bereits eine solche „Schleudersitz“-Klausel, wenn Großbritannien nicht an der Europawahl Ende Mai teilnimmt. Es würde dann automatisch zum 1. Juni automatisch aus der EU ausscheiden.

Aus Frankreich kommt die Idee, die im Austritt befindlichen Briten an den Katzentisch zu setzen. Es müsse „Verpflichtungen“ geben, dass London Entscheidungen, bei denen Einstimmigkeit nötig sei, nicht verhindern könne, sagt ein Diplomat. De facto müssten die Briten in einer solchen Mitgliedschaft zweiter Klasse auf ihr Veto-Recht verzichten.

Ob sich dies rechtlich bindend festschreiben lasse, sei jedoch fraglich, sagt ein Diplomat. Möglich wäre wohl nur ein unverbindliches „gentlemen‘s agreement“. Wenn May aber stürzt, könnte eine solche Absprache unter einem Nachfolger schnell Makulatur sein. „Ein Null-Risiko gibt es nicht“, sagt der Diplomat.