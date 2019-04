Ex-Deutsche-Telekom-Chef Obermann soll Airbus-Chefaufseher werden

Toulouse/Amsterdam (APA/dpa) - Der frühere Deutsche-Telekom-Chef Rene Obermann soll im kommenden Jahr Verwaltungsratsvorsitzender bei Airbus werden. Obermann sitzt bereits in dem Board of Directors und soll 2020 an dessen Spitze gewählt werden, kündigte der aktuelle Vorsitzende, der Franzose Denis Ranque, bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Amsterdam an.

Bei der Versammlung soll der Franzose Guillaume Faury zum neuen Konzernchef gewählt werden und damit den Deutschen Tom Enders ersetzen. Traditionell wird zwischen beiden Ländern ein Gleichgewicht bei den Spitzenjobs des Konzerns gewahrt.

Die IG-Metall hatte zuvor darauf gepocht, dass mit dem Chefwechsel die Interessen der deutschen Beschäftigten bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern nicht aus dem Blick geraten. Um die deutsch-französische Balance in der Unternehmensgruppe zu wahren, hatte Gewerkschaftsvorstand Jürgen Kerner bereits vorgeschlagen, Obermann zum designierten Chef des Gremiums zu machen.

