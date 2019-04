Paris bedauert Ausweisung von AFP-Büroleiter aus Algerien

Paris (APA/AFP) - Frankreich hat mit Bedauern auf die Ausweisung des Büroleiters der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) in Algier aus Algerien reagiert. „Wir bedauern diese Entscheidung und bekräftigen unser Festhalten an der Pressefreiheit und am Schutz von Journalisten in aller Welt“, erklärte eine Sprecherin des französischen Außenministeriums am Mittwoch.

Die algerischen Behörden hatten Aymeric Vincenot eine neue Presseakkreditierung für 2019 verweigert. Vincenot, seit Juni 2017 Büroleiter in Algier, er hatte seit Ende 2018 keine gültige Akkreditierung mehr. Ende Februar lief seine Aufenthaltsgenehmigung aus. Am Dienstagabend musste er Algerien verlassen, nachdem die letzte Frist abgelaufen war, die ihm von der Polizei bewilligt worden war.

Die Ausweisung des AFP-Büroleiters erfolgt vor dem Hintergrund der größten Proteste seit der Unabhängigkeit Algeriens im Jahr 1962. Die im Februar begonnenen, vor allem von jungen Menschen getragenen Demonstrationen zwangen den langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika erst zum Verzicht auf eine fünfte Kandidatur und schließlich zum Rücktritt am 2. April. Die Proteste dauern auch nach dem Rücktritt des 82-jährigen Bouteflika an. Die Demonstranten fordern einen vollständigen Wechsel an der Staatsspitze.

AFP-Präsident Fabrice Fries kritisierte die Ausweisung Vincenots als „inakzeptabel“. Es komme „nicht infrage, unter diesen Umständen sofort einen neuen Leiter in Algier zu ernennen“. Die Nachrichtenagentur hat in Frankreich einen Status, der dem einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung ähnelt.