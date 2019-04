Ballettakademie - Bildungsdirektion ortete auch anderweitige Probleme

Wien (APA) - Weitere Probleme mit der Ballettakademie der Wiener Staatsoper ortet man in der Wiener Bildungsdirektion (vormals Stadtschulrat). Abseits von Drill- und Missbrauchsvorwürfen seien Kinder bei mangelndem Erfolg etwa von der Partnerschule abgemeldet worden, hieß es auf APA-Anfrage. Außerdem habe man wegen der Verwendung der Kinder für Aufführungen das Arbeitsinspektorat eingeschaltet.

Mit den Ausbildungsmethoden der Ballettakademie habe dies nichts zu tun, betonte man in der Wiener Schulbehörde. Diese Vorgänge hätten nicht an der Partnerschule in der Boerhaavegasse stattgefunden, die Akademie selbst gelte nicht als Schule. Allerdings seien häufig Kinder, die an der Akademie nicht gut genug gewesen seien, von der Partnerschule abgemeldet worden. „Uns schien der Umgang mit den Schülern nicht korrekt. So geht man nicht mit Kindern um.“ Auf diese Weise könne die weitere Schullaufbahn gefährdet werden.

Nachdem die Kooperation mit dem Gymnasium als Schulversuch organisiert ist (unter anderem ist „Ballettkunde“ ein Schularbeitsfach, in dem später auch mündlich maturiert werden kann), habe man beim Bildungsministerium angeregt, dessen Verlängerung zu überprüfen. Weiters habe man das Arbeitsinspektorat eingeschaltet, weil Kinder über den Ausbildungsteil hinaus bei Aufführungen eingesetzt worden seien.