Sulzer-Ableben - Trauer in Politik, Kirche und Kunst

Linz (APA) - Große Trauer hat am Mittwoch in Oberösterreich nach dem Ableben von Balduin Sulzer geherrscht. Katholische Kirche, Politik und vor allem Kunst würdigten den Komponisten und Pater des Zisterzienserstiftes Wilhering. Das Requiem findet am 23. April im Stift Wilhering statt, wie die Diözese Linz mitteilte.

Die Kirche zitierte zudem aus einem unveröffentlichten Interview mit dem Verstorbenen Ende Jänner: „Ich bin schon stolz, dass ich fast 60 Jahre in der Schule verbracht habe und dort einige Spuren vorhanden sind. Dass ich nicht umsonst gearbeitet habe und dass einiges gelungen ist. Ich behaupte nicht, dass alles gelungen ist, aber einiges, und damit bin ich zufrieden“, heißt es darin. „Jetzt bin ich ein alter Mann, der das meiste hinter sich hat und eigentlich mehr oder minder auf den Übergang ins nächste Leben wartet. Da lege ich einen Wert darauf, dass ich sagen kann ‚das nächste Leben‘. Das Sterben ist ein Vorgang, mit dem man nicht nur rechnen muss, sondern den man auch einplanen kann.“ Damit habe er gemeint, dass sein schöpferisches Werk geordnet sei, heißt es in einer Aussendung der Kirche. Fachleute von der Universität Mozarteum Salzburg würden Sulzers Nachlass wissenschaftlich betreuen.

LH Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte Sulzer als eine „prägende, in jeder Hinsicht inspirierende Persönlichkeit des zeitgenössischen Musiklebens Oberösterreichs. Er war einer, der in der Musikgeschichte unseres Landes unübersehbar und unüberhörbar Spuren hinterlassen hat.“ Sein Tod sei ein großer Verlust für das Kulturland Oberösterreich.

Das Bruckner Orchester Linz, Chefdirigent Markus Poschner und der ehemalige Chefdirigent Dennis Russell Davies sind vom Tod Balduin Sulzers tief betroffen. Drei Opern, viele Sinfonien und Orchesterwerke habe das Bruckner Orchester uraufführen dürfen. „Wir sind unendlich dankbar, ihm vielfältig begegnet zu sein. Seine Musik bleibt uns und wird uns immer wieder zum Lachen bringen!“, so der künstlerische Direktor Norbert Trawöger in einer Aussendung am Mittwoch.

„Das Brucknerhaus hat einen Mentor und Freund verloren“, sagte Intendant Dietmar Kerschbaum. Das Konzert des Bruckner Orchester Linz unter dem Motto „Dies irae“ unter Jérémie Rhorer mit Kit Armstrong als Solisten am Samstag widmet das Brucknerhaus dem Andenken des bedeutenden oberösterreichischen Komponisten und Pädagogen.

Das Landestheater Linz trauerte um „einen Universalkünstler und -gelehrten“, dem es viel verdanke. „So schärften die Uraufführungen seiner Opern das Profil dieses Hauses als einen Ort der Moderne und des Aufbruchs.“ Für das Musiktheater komponierte Sulzer die Einlass- und Pausengongs. Somit seien seine Klänge auch in Zukunft mit dem Gefühl gespannt-freudiger Erwartung verbunden.

Die musica sacra linz verabschiedete den „herzensguten, sanftmütigen und stets fröhlichen Menschen“. „Wir widmen das Passionskonzert ‚Lamentations‘ am Sonntag dem großen Komponisten Balduin Sulzer, der musica sacra so viele Werke geschenkt hat“, hieß es in einer Aussendung.