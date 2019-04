Vucic rief Kosovo-Serben zur Teilnahme an Wahl auf

Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat die Kosovo-Serben am Mittwoch zur Teilnahme an den für 19. Mai in vier nord-kosovarischen Gemeinden geplanten Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Er habe den Vertretern der Kosovo-Serben bei einem Treffen am Mittwoch in Belgrad gesagt, dass sie nicht zulassen sollten, dass lokale Albaner mit einem Prozent der Stimmen die Ämter übernehmen, so Vucic.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hatte Anfang der Woche die Neuwahl für Bürgermeister in vier nord-kosovarischen Gemeinden ausgeschrieben. Die bisherigen Ortsvorsteher in Nord-Mitrovica, Leposavic, Zubin Potok und Zvecan waren im vergangenen November aus Protest zurückgetreten, nachdem die kosovarische Regierung die Zölle für Waren aus Serbien verdoppelt hatte. Der kosovarische Regierungschef Ramush Haradinaj hat bisher eine mögliche Zollaufhebung wiederholt zurückgewiesen.

Er persönlich würde sich wünschen, dass die Serbische Liste (die bisher die Bürgermeister in den vier Gemeinden stellte, Anm.) an den Wahlen teilnehmen würde. Nach dem Wahlsieg könnten die neuen serbischen Bürgermeister ihre Ämter erneut niederlegen, Prishtina müsste neue Wahlen ausschreiben und so könnte sich das ins Unendliche wiederholen, erläuterte Vucic die mögliche Weiterentwicklung im Zollstreit zwischen Belgrad und Prishtina.

Der serbische Präsident bestätigte gleichzeitig, dass er am 29. und 30. April an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Westbalkanstaaten, darunter Albanien und Kosovo, teilnehmen werde. Dabei soll auch der Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Prishtina zur Sprache kommen, der seit längerer Zeit auf Eis liegt. Den Anlass dafür hatten zuletzt die drastischen Zölle für Waren aus Serbien geliefert. Belgrad will den Dialog erst nach ihrer Aufhebung fortsetzen.