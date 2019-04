Starregisseur Serebrennikow nach Hausarrest in Moskau gefeiert

Moskau (APA/dpa) - Nach rund eineinhalb Jahren in Hausarrest ist der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow in seinem Moskauer Theater gefeiert worden. „Es fühlt sich wie ein nahtloser Übergang an“, sagte der 49-Jährige in Moskau bei einer Inszenierung von Gogols „Die toten Seelen“ im renommierten Gogol-Zentrum. Als Serebrennikow am Ende die Bühne betrat, ehrte das Publikum ihn mit minutenlangem Beifall.

Er habe sich sehr nach dem Moment gesehnt, wieder mit seinen Kollegen direkt zusammenzuarbeiten, sagte Serebrennikow in einem Video, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Er mache sich keine Sorgen und wolle so schnell wie möglich wieder seine Arbeit aufnehmen. Sein Team hatte ihn am Dienstagabend hinter den Kulissen mit der Kamera begleitet.

Serebrennikow saß wegen Unterschlagungsvorwürfen seit Sommer 2017 im Hausarrest, am Montag wurde er überraschend unter Auflagen freigelassen. Ihm wird Unterschlagung von staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe vorgeworfen. Der Künstler bestreitet jedoch die Vorwürfe vehement. Kritiker gehen von politisch motivierten Anschuldigungen aus. Serebrennikow leitet das Gogol-Zentrum in Moskau seit 2012, er inszenierte auch mehrere Stücke in Deutschland.

Der Prozess gegen Serebrennikow und drei Mitarbeiter geht indes weiter. Im Fall einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu zehn Jahre Gefängnis.