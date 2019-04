Korruptionsvorwürfe: U-Haft gegen Perus Ex-Präsident Kuczynski

Lima (APA/dpa) - Wegen Korruptionsvorwürfen hat ein Gericht in Peru einen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski ausgestellt. Der ehemalige Staatschef (2016 - 2018) soll demnach für zehn Tage in Untersuchungshaft, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Andina am Mittwoch. Zudem sollten Wohnungen, Häuser und Büros von Kuczynski durchsucht werden.

Der Ex-Präsident soll in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verstrickt sein. Odebrecht soll Hunderte Millionen Dollar an Schmiergeldern in ganz Lateinamerika gezahlt haben, um an lukrative Staatsaufträge zu kommen. Kuczynski hatte aber bestritten, Odebrecht-Gelder angenommen zu haben. Vor einem drohenden Amtsenthebungsverwahren trat er vor einem Jahr zurück.