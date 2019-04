US-Börsen zur Eröffnung freundlich

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn gut behauptet tendiert. Zuvor waren auch die Vorgaben aus Europa und Asien mehrheitlich positiv ausgefallen.

Gegen 15.45 Uhr stieg um der Dow Jones Industrial Index um 32,89 Einheiten oder 0,13 Prozent auf 26.183,47 Zähler. Der S&P-500 Index legte um 4,20 Punkte oder 0,15 Prozent auf 2.882,40 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index gewann 8,61 Punkte oder 0,11 Prozent auf 7.917,89 Einheiten.

Konjunkturdatenseitig standen in den USA die Verbraucherpreise auf dem Programm. Die US-Inflationsrate ist im März so stark gestiegen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Die Verbraucherpreise lagen um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats, teilte das Arbeitsministerium mit. Experten hatten unterdessen mit 0,3 Prozent gerechnet.

Bei den Einzelwerten an der Börse tendierten die Öl- und Gaswerte an der Wall Street moderat im Plus. ConocoPhilips und Halliburton stiegen jeweils mehr als 1 Prozent. Chevron notierten um 0,60 Prozent höher. ExxonMobil legten um 0,12 Prozent zu.

Nach dem Absturz von zwei Passagierflugzeugen des Typs 737 MAX haben Boeing-Aktionäre vor einem US-Bundesgericht Klage gegen den US-Flugzeugbauer eingereicht. Sie warfen dem US-Konzern vor, Sicherheitsmängel vertuscht zu haben. Boeing habe „Rentabilität und Wachstum vor der Sicherheit des Flugzeugs und Ehrlichkeit“ gestellt, hieß es. Boeing-Titel notierten am Mittwoch zu Börsenbeginn bei minus 1,30 Prozent.

Aktuelle Zahlen gab es hingegen bei der Fluglinie Delta Airlines. Diese hat im ersten Quartal 2019 einen Rekorderlös erzielt. Auch der Gewinn je Aktie lag mit 96 Cent, sechs Cent höher als erwartet. „Die Nachfrage war nie zuvor stärker“, kommentierte Glen Hauenstein von Delta Airlines. Delta-Papiere zogen zu Handelsbeginn um 1,90 Prozent an.

Auch beim weltweit größten Jeans-Hersteller Levi‘s waren die zuletzt vorgelegten Zahlen erfreulich: Nachdem das Unternehmen noch vor einem Jahr Verluste hinnehmen musste, gab es im ersten Quartal 2019 wieder einen Gewinn unterm Strich. Levi‘s hatte erst am 21. März eine Rückkehr am US-Börsenparkett gefeiert. Die Aktie tendierte im Frühhandel am Mittwoch mit plus 5,30 Prozent klar fester.

