Wiener Börse (Einheitswerte) - Mehrheitlich Kursgewinner

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch vier Kursgewinnern ein -verlierer und fünf unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren HTI mit 1.573 Aktien (Einfachzählung).

Die größten Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 12,68 Prozent auf 16,00 Euro (120 Aktien), Ottakringer Vorzüge mit plus 7,95 Prozent auf 81,50 Euro (65 Aktien) und K mit plus 0,93 Prozent auf 54,00 Euro (143 Aktien).

Die einzigen Verlierer waren HTI mit minus 2,78 Prozent auf 0,35 Euro (1.573 Aktien).

Im direct market plus gaben im Verlauf Eyemaxx Real Estate um 7,72 Prozent auf 9,92 Euro bei 200 gehandelten Stück am deutlichsten nach. Athos Immobilien fielen um 0,95 Prozent auf 41,60 Euro (173 Stück) und DWH Deutsche Werte Holding sanken um 0,40 Prozent auf 4,94 Euro (6.000 Stück). Sonst gab es am Nachmittag keine Kursbwegung zu sehen.