Brexit - Babis sieht Verlängerung bis März 2020 als „ideal“ an

London/Brüssel (APA) - Der tschechische Premier Andrej Babis hat sich für eine deutliche Verlängerung der Brexit-Austrittsfrist ausgesprochen. März 2020 wäre „ideal“, so Babis vor Beginn des EU-Sondergipfels Mittwochabend in Brüssel. Zuvor hatte die britische Premierministerin Theresa May dagegen betont, sie strebe einen Austritt vor den EU-Wahlen mit 22. Mai an.

Babis betonte, er hoffe zwar auf eine kurze Diskussion am EU-Sondergipfel, aber auch auf eine „Vereinbarung, die den Briten viel mehr Zeit gibt“. Den Vorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk hält Babis für „ideal“, bis März 2020 eine Verlängerung zu gewähren. Die Briten hätten mehr Zeit, eine Lösung zu finden. Der Juni sei zu kurz.

Auf Befürchtungen angesprochen, dass die Briten bei einer Teilnahme an den Europawahlen eine Blockadepolitik betreiben könnten, sagte Babis, „ich habe das nicht gelesen. Dazu gibt es keinen Grund. Sie können auch nicht ausschließen, dass es zu Neuwahlen und einem Referendum kommt und die Briten in der EU bleiben. Wer kann das heute sagen? Niemand“.

May setzt dagegen weiter auf einen EU-Austritt ihres Landes vor der Europawahl im Mai. „Wichtig ist, dass uns jede Verlängerung die Möglichkeit gibt, auszutreten, sobald wir das Abkommen ratifiziert haben“, sagte May bei der Ankunft in Brüssel. „Ich will, dass wir sobald wie möglich in der Lage sind, auf reibungslose und geordnete Weise zu gehen“, sagte May.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wollte sich nicht in das was wäre wenn Spiel einlassen. Sie wäre erst dann für Großbritannien zuständig, wenn es ein Drittstaat werde. Bisher habe es mit der Einstimmigkeit kein Problem gegeben. Erst zuletzt beim Außenministerrat diese Woche habe es einstimmige Entscheidungen gegeben.