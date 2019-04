Brexit - Merkel: Vorbereitung der Briten auf EU-Wahlen „sehr wichtig“

London/Brüssel (APA) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die von der britischen Premierministerin Theresa May angesprochenen Vorbereitungen auf die Teilnahme an den EU-Wahlen als „sehr wichtig“ bezeichnet. Vor Beginn des EU-Sondergipfels zum Brexit Mittwoch in Brüssel betonte Merkel, damit werde das „Funktionieren der Institutionen der EU garantiert“.

Deshalb sollte man auch nicht die „historische Verantwortung“ beim Gipfel vergessen. „Ein gutes Miteinander auch für die Zukunft zu ermöglichen. Wir sollten offen und konstruktiv die Bitte der britischen Premierministerin Theresa May diskutieren. In dem Geist werde ich für die deutsche Regierung auch auftreten“.

Es gehe darum zu fragen, was im Interesse des künftigen Miteinanders notwendig sei. „Von uns ist von oberstem Interesse, dass es einen geordneten Austritt Großbritanniens gibt. Die Einigkeit der 27 ist auch weiter zu behalten. Und in diesem Geist werden wir handeln. Es gibt keinen Zweifel, die Einigkeit der 27 wieder zu erreichen“, so Merkel.