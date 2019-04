Brexit - Varadkar zuversichtlich für Verlängerung

London/Brüssel (APA) - Der irische Premierminister Leo Varadkar zeigte sich zuversichtlich, dass Großbritannien eine Verlängerung des Brexit erhalten werde. Vor Beginn des EU-Sondergipfels Mittwoch in Brüssel sagte Varadkar, offen sei, wie lange diese Verlängerung sein werde und welche Bedingungen es dafür gebe.

Aber „die große Mehrheit ist überzeugt, dass Großbritannien in einer schwierigen Position ist. Sie wollen nicht ohne Deal ausscheiden“. Deshalb glaube er, dass der Konsens in Brüssel sei, den Briten mehr Zeit zu geben. Die britische Premierministerin werde ihre Vorstellungen präsentieren. Er glaube, dass May ihr Bestes tue.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani betonte, wenn die Briten in der EU bleiben, „müssen sie wählen“. Die Frage sei, „wie lange sie (in der EU, Anm.) bleiben wollen. Das ist das Problem“, so Tajani Mittwochabend vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel.

Die wichtigste Aufgabe sie jedenfalls, die Rechte der britischen Bürger in der EU und der europäischen in Großbritannien zu sichern.