Vor Ukraine-Wahl: Selenskyj und Poroschenko bei Macron

Paris/Kiew (APA/dpa) - Gut eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine wird Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron beide Anwärter nacheinander empfangen. Am Freitagnachmittag sei zunächst der Herausforderer und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj zu Gast, berichtete der Élyséepalast am Mittwoch.

Am Freitagabend werde Macron dann den Amtsinhaber Petro Poroschenko sprechen. Poroschenko hat am Freitag auch einen Termin bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Der Politneuling Selenskyj hatte die erste Runde der Wahl deutlich vor Poroschenko gewonnen. Die Stichwahl in der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik ist am Ostersonntag (21. April).

Das französische Präsidialamt erinnerte daran, dass Frankreich und Deutschland im sogenannten Normandie-Format im Ukrainekonflikt vermitteln. Zu der Vierer-Runde gehören auch die Ukraine und Russland. Wegen der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Moskau und des Krieges im Osten der Ukraine zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten sind die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern gespannt. Das Normandie-Format ist nach dem Ort des ersten Zusammentreffens benannt.