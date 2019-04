USA wollen Austausch von venezolanischem UN-Botschafter

New York/Caracas (APA/dpa) - Die USA haben die Vereinten Nationen dazu aufgefordert, den derzeitigen venezolanischen Botschafter durch einen Vertreter von Interimspräsident Juan Guaidó zu ersetzen. Dem derzeitigen Botschafter müsse die Zulassung entzogen werden, forderte US-Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch in New York vor dem UN-Sicherheitsrat - und wandte sich auch direkt an Botschafter Samuel Moncada.

„Mit allem Respekt, Herr Botschafter, Sie sollten nicht hier sein. Sie sollten zurück nach Venezuela gehen und Nicolas Maduro sagen, dass die Zeit vorbei ist, dass es Zeit ist für ihn, zu gehen“, so Pence.

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó liefern sich seit Jänner einen erbitterten Machtkampf. Zahlreiche Länder haben Guaidó bereits als rechtmäßigen Übergangspräsidenten anerkannt, in Venezuela selbst kann er sich aber bisher nicht durchsetzen.

Die USA arbeiteten derzeit an einer Sicherheitsrats-Resolution, die alle UN-Mitglieder dazu aufrufen solle, Guaidó anzuerkennen, sagte Pence. „Es ist Zeit für die Vereinten Nationen, ihre Stimme zu erheben.“

Die USA würden weiter wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Venezuela ausüben, damit ein friedlicher Übergang gelingen könne, sagte Pence, betonte aber auch: „Alle Optionen sind auf dem Tisch“.