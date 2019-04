Börse London schließt knapp behauptet

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch in einem uneinheitlichen europäischen Umfeld mit einem kleinen Minus geschlossen.

Der FTSE-100 Index ging um 3,66 Einheiten oder 0,05 Prozent tiefer bei 7.421,91 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 62 Gewinner und 37 Verlierer gegenüber. Zwei Aktien notierten unverändert.

Hinsichtlich des heutigen EU-Sondergipfels zum Brexit gibt es kaum noch Zweifel, dass der Termin für den britischen EU-Austritt noch einmal um etliche Monate verschoben wird. Damit rückt für Anleger der drohende „Hard Brexit“ höchstwahrscheinlich wieder auf sichere Distanz. Noch offen ist hingegen, unter welchen Auflagen die Fristverlängerung für Großbritannien von den EU-Staats-und Regierungschefs genehmigt wird.

Den aktuellen Konjunkturdaten zufolge zeigt sich die britische Wirtschaft jedoch vom Brexit-Tauziehen unbeeindruckt. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Februar um 0,2 Prozent zum Vormonat zu. Ökonomen hatten lediglich eine Stagnation erwartet.

An der Spitze im Leitindex FTSE-100 standen die Werte der Supermarktkette Tesco mit einem Plus von 3,59 Prozent. Der Einzelhandelsriese ist im abgelaufenen Geschäftsjahr dank der Übernahme des Großhändlers Bookers deutlich gewachsen. Der Umsatz nahm um 11,5 Prozent auf 56,9 Mrd. britische Pfund (66 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Anlässlich der Kursgewinne von Tesco zeigten sich auch die übrigen Einzelhändler in London befestigt: Ocado stiegen um 1,85 Prozent, AB Foods um 1,49 Prozent und M&S um 1,33 Prozent.

Bei den Mittelwerten rasselten die Aktien des Pharmazieherstellers Indivior in den Keller. Die Aktie aus dem FTSE-250 büßte mehr als zwei Drittel ihres Börsenwerts ein. Ein Gericht in den USA beschuldigte den Konzern hinsichtlich illegaler Marketingmaßnahmen für seinen Suchtmittelersatz Suboxone. Laut Anklage habe Indivior in Folge fälschlicher Angaben zur Wirkung des Opiats Milliarden Dollar an Umsatz erzielt.

Ebenfalls bei den Londoner Mittelwerten im FTSE-250 stiegen Aktien des Sicherheitsdienstleisters G4S um mehr als 19 Prozent nach oben. Zuletzt war Medienberichten zufolge ein Übernahmeangebot des kanadischen Konkurrenten Garda World kolportiert worden.

Unter den Hauptverlierern im FTSE-250 lag der Transportdienstleister Stagecoach Group mit minus 9,30 Prozent. Stagecoach musste zuletzt einräumen, bei drei Vergabeverfahren des britischen Verkehrsministeriums ausgeschlossen worden zu sein.

Die Papiere des britischen Mode-Onlineversandhändlers ASOS zogen um 7,84 Prozent an, nachdem das Unternehmen am Vormittag Zahlen vorgelegt hatte. Der Vorsteuergewinn ist im letzten halben Jahr um 87 Prozent eingebrochen. Trotzdem bleibt der Konzern bei seiner Zielsetzung für das Gesamtjahr.

