Brexit - Bettel für „nutzbare und intelligente Verlängerung“

London/Brüssel (APA) - Der luxemburgische Premier Xavier Bettel hofft auf eine „nutzbare und intelligente Verlängerung“ für den Brexit. „Wir sollten jetzt einmal Theresa May zuhören“. Wenn die Briten nach dem 22. Mai noch in der EU seien, müssten sie auf jeden Fall an den Europawahlen teilnehmen. „Wenn das nicht der Fall ist, sind sie sowieso draußen. Man kann nicht halb drin und halb draußen sein“.

Angesprochen darauf, ob es nicht kontraproduktiv sei, wenn die Briten nach einer Teilnahme an den Europawahlen eine Blockadepolitik betreiben, winkte Bettel ab. „Das ist auch in den Verträgen. Man sitzt nicht nur da und spielt gegen alle. Es geht um konstruktive Zusammenarbeit“. Bisher seien die Briten konstruktiv gewesen „und ich hoffe, dass das in der Zukunft so bleibt. Aber eine hundertprozentige Garantie habe ich nicht“.

Ob er es satt habe, über den Brexit zu diskutieren? Bettel: „Nein. Es ist wichtig, miteinander zu reden“. Aber eine Scheidung sei immer schwierig. Trotzdem hoffe er, dass es „am Ende ein Happy End gibt“. Der beste Ausgang wäre ein Referendum.

Der lettische Premier Arturs Krisjanis Karins erklärte, es gebe drei Optionen für die Briten zur Auswahl. „No deal, das Austrittsabkommen und das Zurückziehen von Artikel 50“. Aber es liege an den Briten, das zu entscheiden, „das ist nicht unsere Aufgabe“. Auf die Frage, ob der Brexit am Sterben sei, meinte er: „Da müssen Sie das britische Volk fragen“. Die Zukunft der Insel liege in der Hand der Briten. „Aber ich glaube, es macht Sinn, den Briten etwas mehr Zeit zu geben. Wir sollten dafür offen sein“.