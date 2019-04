Eishockey: Vigneault coacht Kanada bei WM

Calgary (APA) - Kanadas Eishockey-Nationalteam wird bei der WM im Mai in der Slowakei von Alain Vigneault gecoacht. Der 57-Jährige arbeitete mehr als 15 Jahre als Trainer in der NHL, darunter auch bei den New York Rangers, wo er Michael Grabner betreute. Als Vigneaults Assistenten fungieren Dave Hakstol, Kirk Muller und Lindy Ruff. Letzterer war der Trainer von Thomas Vanek bei den Buffalo Sabres.

Die Kanadier treffen in der WM-Gruppenphase in Kosice auf Finnland, Großbritannien, die Slowakei, Frankreich, Deutschland, Dänemark und die USA. Am 7. Mai steigt in Wien die WM-Generalprobe des 26-fachen Weltmeisters gegen Österreich.