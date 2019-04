US-Börsen im Verlauf uneinheitlich

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf unterschiedlich tendiert. Gegen 19.20 Uhr notierte der Dow Jones mit einem knappen Verlust von 13,96 Zählern oder 0,05 Prozent bei 26.136,62 Punkten. Der S&P-500 Index lag 5,83 Punkte oder 0,20 Prozent im Plus bei 2.884,03 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 34,66 Zähler oder 0,44 Prozent auf 7.943,94 Einheiten zu.

Nachdem keine Neuigkeiten aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China bekannt wurden, rückten Konjunkturdaten, der Auftakt der Berichtsaison und vereinzelte Unternehmensnachrichten in den Fokus der Anleger.

Die US-Inflationsrate ist im März so stark gestiegen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Die Verbraucherpreise lagen um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats, teilte das Arbeitsministerium mit. Experten hatten mit 0,3 Prozent gerechnet. Am Markt wird trotzdem keine weitere Leitzinserhöhung in diesem Jahr erwartet. Im Handelsverlauf steht noch das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda, das Details zur aktuellen Sicht der Währungshüter auf die Lage liefern könnte.

Die Rohölbestände der USA sorgten wie die Teuerungsrate für eine Überraschung. Sie sind in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Erdölvorräte legten um 7,0 Millionen auf 456,6 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg von 2,5 Millionen Barrel gerechnet.

Die Ölpreise zeigten sich von der Meldung zunächst nicht beeinträchtigt, weltweit angebotsverknappende und damit preisstützende Faktoren dürften überwiegen. Auch die Aktien der großen Ölwerte an den New Yorker Börsen fanden keine eindeutige Richtung. Während die Papiere von ExxonMobil um 0,32 Prozent nachgaben, legten Chevron um 0,33 Prozent zu.

Nach den Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien haben Aktionäre den US-Luftfahrtriesen Boeing wegen angeblicher Vertuschung von Sicherheitsmängeln verklagt. Der Konzern habe Anlegern entscheidende Fakten hinsichtlich der Unglücksflieger der Baureihe 737 Max verheimlicht, teilte die US-Großkanzlei Hagens Berman am Mittwoch mit. Im Verlauf sank der Aktienkurs von Boeing um 1,08 Prozent.

Die Titel der Fluglinie Delta gewannen 1,2 Prozent. Sie profitierten vom guten Ausblick des Unternehmens auf das angelaufene zweite Quartal. Nach ihrer Rückkehr an die Börse legte die Jeans-Marke Levi‘s starke Geschäftszahlen vor und tendierte um 5,7 Prozent fester.

