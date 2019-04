Eishockey: ÖEHV-Team verlor Testspiel gegen Tschechien 1:3

Znojmo (Znaim) (APA) - Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel im Rahmen der aktuellen Euro Hockey Challenge verloren. Für die Auswahl von Coach Roger Bader setzte es am Mittwoch in Znojmo gegen Tschechien eine verdiente 1:3-(0:2,0:0,0:1)-Niederlage, die Gelegenheit zur Revanche gibt es bereits am Samstag in Linz.

Vor allem im ersten Drittel wurde vor 4.500 Zuschauern die Überlegenheit der Gastgeber augenscheinlich. David Tomasek stellte bereits in der vierten Minute im Powerplay auf 1:0, sechs Minuten später legte Lukas Klok nach. Die Tschechen hätten vor der ersten Pausensirene höher führen können, ließen allerdings einige Chancen aus.

In den darauffolgenden beiden Spielabschnitten wirkten die Österreicher gegen den sechsfachen Weltmeister etwas stabiler, kassierten aber dennoch den dritten Gegentreffer. Tomas Fort scorte in der 53. Minute nach einer Unachtsamkeit der Gäste. Das Ehrentor gelang Fabio Hofer in der 58. Minute.

Beim ÖEHV-Team fehlten unter anderem alle Spieler der vier EBEL-Semifinalisten Vienna Capitals, Red Bull Salzburg, KAC und Graz 99ers sowie NHL-Profi Michael Raffl und Schweden-Legionär Konstantin Komarek.