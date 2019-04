EuGH-Gutachter legt Anträge zum Richterruhestand in Polen vor

Warschau/Brüssel/Luxemburg (APA/AFP) - Am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg will am Donnerstag (09.30 Uhr) ein richterlicher Rechtsgutachter seine sogenannten Schlussanträge zum Ruhestand für Richter in Polen vorlegen. Die EU-Kommission wirft Polen vor, mit der Herabsetzung des Ruhestandsalters auf 65 Jahre und weiteren Änderungen untergrabe Polen die richterliche Unabhängigkeit.

Im Eilverfahren war die EuGH-Vizepräsidentin Rosario Silva de Lapuerta dieser Argumentation gefolgt. Danach nahm Polen die kritisierten Reformen teilweise zurück. Die nun im Hauptverfahren anstehenden Schlussanträge des Generalanwalts prägen meist das abschließende Urteil des EuGH, gebunden ist er daran aber nicht.

