Basketball: UBI Graz und Duchess Klosterneuburg um Damen-Meitertitel

Wien (APA) - Die Basketball-Damen von UBI Graz stehen erstmals in der Finalserie um den ÖBV-Meistertitel. Die Steirerinnen gewannen am Mittwoch mit einem 74:55 bei den Vienna Timberwolves auch Duell zwei des „best of three“-Vergleichs mit den Wienerinnen. Gegner um den Titelgewinn in einer Neuauflage des Cupfinales ist der nun fünfmalige Finalist Duchess Kosterneuburg nach einem 67:58 gegen die Basket Flames.

Ergebnisse vom „best of three“-Semifinale der Basketball-Bundesliga der Damen vom Mittwoch - jeweils zweites Spiel:

Vienna D.C. Timberwolves - UBI Graz 55:74 (28:39), BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - Basket Flames Wien 67:58 (37:30)

Endstand in der Serie jeweils 2:0. Finalserie (best of three) ab 24. April, 1. Spiel in Graz.