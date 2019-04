Brexit - Kurz bestätigt Fristverlängerung bis Ende Oktober

Brüssel (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag in der Früh nach Ende des EU-Gipfels betont, dass die EU-27 alle einen „Hard Brexit verhindern wollten“, da ein „ungeordneter Austritt wahrscheinlich enorme negative Auswirkungen für uns alle und vor allem für die Wirtschaft bedeutet hätte.“ Durch eine „Fristverlängerung bis Ende Oktober“ habe man dies verhindert, so Kurz.

Die Kehrseite sei, dass Großbritannien „aller Voraussicht nach an der EU-Wahl teilnehmen wird“, erklärte der Bundeskanzler. Wenn bis dahin ein positiver Austritt gelinge, könne die Arbeit der neuen Kommission aber schon „ohne Großbritannien und ohne diesen Hemmschuh“ starten. Ende Juni werde es ein Gespräch über den Fortschritt in Großbritannien geben, so Kurz, ein harter Brexit zu diesem Zeitpunkt sei aber ausgeschlossen. „Wünschenswert wäre natürlich, dass Großbritannien früher schon zu einem Ergebnis kommt, dass Theresa May doch eine Mehrheit im britischen Unterhaus findet, aber dazu gibt es im Moment keinen Grund, das zu glauben.“

Die österreichische Position sei bei der Frage der Länge der Fristverlängerung näher bei der französischen Position gewesen, bestätigte der Bundeskanzler. Es sei dabei aber nicht um „Härte oder Strenge“ gegangen, sondern schlicht um die Frage, wie lange die Frist verlängert werden sollte. „Da waren wir der Meinung, dass eine eher kurze Fristverlängerung Sinn macht, um die ganze Debatte des Brexits nicht ins Unendliche zu ziehen.“ Herausgekommen, sei dann wie so oft ein Kompromiss, so Kurz.

May habe klar ihren Plan beschrieben, erklärte Kurz weiter. Das, was sie versuche, sei „grundanständig und richtig, aber ein großes Ass im Ärmel hat sie meiner Einschätzung nach nicht“, betonte er. Seinem Empfinden nach habe es jetzt genug Sitzungen gegeben, um einen harten Brexit zu verhindern. „Irgendwann muss der geordnete Austritt jetzt auch stattfinden, das war schließlich der Wunsch der Briten und der britischen Bevölkerung.