Wiener Festwochen - Milo Rau: „Die Erfahrung in Mossul war extrem“

Wien (APA) - Von 6. bis 8. Juni bringt Milo Rau seine neue Produktion „Orest in Mossul“ zu den Wiener Festwochen. Bereits am 17. April feiert die im Irak entstandene Produktion Premiere am von Rau geleiteten NTGent. Im APA-Gespräch erzählt der Schweizer Theatermacher von den Proben in Mossul, seinem Wunsch, Strukturen aufzubrechen und dem Scheitern auf einer menschlichen und künstlerischen Ebene.

APA: Sie haben „Orestie“-Inszenierungen an europäischen Theatern als „Avatar“ bezeichnet, als „technische Übung in Virtuosität“, da die Produktionsbedingungen hierzulande äußerst untragisch sind...

Milo Rau: Im europäischen Kontext ist meist absehbar, was passieren wird. Man kann sich zwar bei einer Inszenierung Aufgaben stellen, strukturelle Widerstände sind aber nicht gegeben. Klar, es gibt ab und zu Probleme mit rechten Politikern oder Staatsanwälten, das sind aber Stürme im Wasserglas. Auch im internationalen Festivalzirkus findet man mittlerweile überall dieselben Strukturen und Inszenierungen. Also sind wir in den Irak gegangen.

APA: Wie war schlussendlich die Erfahrung des Proben- und Rechercheprozesses in Mossul?

Rau: Die Erfahrung in Mossul war extrem. Die Stadt ist auch nach der „Befreiung“ noch voller Sprengfallen, zudem rechnet man mit 2000 bis 3000 IS-Schläfern. Es herrscht Aufbruchstimmung, aber auch eine unglaubliche Angst, es gibt zahlreiche Tabus, das Theater und Künstler überhaupt haben einen sehr schweren Stand. Das ist ein ganz anderer Kontext, als wenn man hier inszeniert. Die „Orestie“, der Gründungsmythos der europäischen Zivilisation, ist bei uns in Europa nur mehr eine formale Übung. Im Irak hingegen stellt sich in dem Rache-Kontext von Aischylos‘ „Orestie“ die Frage: Soll man dem IS verzeihen oder sie alle töten?

APA: Und wie lautet die Antwort?

Rau: Wir haben im Probenprozess im Ensemble drei Abstimmungen darüber gemacht. Am Anfang waren alle fürs Töten. Am Ende wollte niemand mehr abstimmen. Das sind Erfahrungen anhand der Tragödie, die in einem anderen Kontext so nicht darstellbar wären. Allein die homosexuell konnotierte Freundschaft zwischen Orest und Pylades - wo es im Stück einen Kuss gibt - hat eine lange Debatte nach sich gezogen. Es war auch nicht leicht, Frauen ins Ensemble aufzunehmen, da Schauspielerinnen im Nordirak mit vielen Tabus belegt sind.

APA: Werden die irakischen Schauspieler für die Aufführungen in Gent, Bochum und Wien nach Europa kommen?

Rau: Nein, das ist Visa-technisch bei einer Mehrländertour unmöglich. Schon die ganze Einreise-Prozedur war wahnsinnig, einige Journalisten, die uns begleiten wollten, sind an der Grenze stecken geblieben. Und bei der Ausreise von irakischen Schauspielern hätten die Behörden absurderweise Angst, dass sie dann in Europa untertauchen wollen. Wir werden aber versuchen, sie punktuell dazuzuholen. Es gibt in unserem Ensemble zudem Schauspieler wie Duraid Abbas Ghaieb oder Susana Abdulmajid, die schon vor Jahren nach Europa gekommen sind. „Orest in Mossul“ ist gewissermaßen ein Making-Of dessen, was wir in Mossul inszeniert haben. Die irakischen Schauspieler werden in Filmen zu sehen sein.

APA: Sie haben den Text der „Orestie“ mit den Schauspielern neu geschrieben. Welche Kräfte entwickelt der Text dadurch?

Rau: Viele Passagen sind ans Original angelehnt, sie bekommen durch den Kontext eine Aufladung, die sie in Europa nicht hätten. Die „Orestie“ wird mit Mossuls jüngerer Geschichte überlagert. Der größte Teil sind Erfahrungsberichte und Interviews, die aber immer von den dramatischen Grundlinien inspiriert sind. Da gibt es etwa die berühmte „Wächter“-Figur, die auf dem Dach von Agamemnons Palast auf die Rückkehr des Königs wartet. Die Rolle spielt bei uns ein Fotograf, der heimlich die Massaker des IS fotografiert hat. Und so weiter.

APA: Wie wurde die Vorpremiere im Irak aufgenommen?

Rau: Das war interessant. Die Gewaltszenen wurden entspannt hingenommen, im belgischen Fernsehen hingegen waren die Zuschauer schockiert, als ein paar Ausschnitte gezeigt wurden. Andererseits haben wir in Mossul die homosexuelle Kussszene vor dem Höhepunkt abgebrochen. Eine Sicherheitsmaßnahme: Es herrschte eine riesige Angst, weshalb wir alle anwesenden Journalisten gebeten haben, nicht mal den Kuss auf die Wange zu zeigen. Woran sie sich zum Glück auch alle gehalten haben.

APA: Hatten sie während der Probenzeit auch Angst um Ihr Leben?

Rau: Ich habe um mein Team Angst gehabt, die Europäer wie die Iraker. Kurz vor und nach unserer Zeit dort gab es in der Straße der Kunstakademie, wo wir geprobt haben, Anschläge mit vielen Toten. Dazu kam ein Fährunglück direkt gegenüber des Hotels auf dem Tigris, bei dem über hundert Menschen gestorben sind. Das hat zu Demonstrationen geführt, worauf das Militär die Stadt besetzt hat. Durch die zahlreichen Checkpoints wurde die Sicherheit größer. Aber im Prinzip verlassen wir uns bei solchen Projekten auf die gute Vorbereitung - und aufs Glück.

APA: Was erwarten Sie von den Publikumsreaktionen in Europa?

Rau: Was das Stück auszeichnet, ist der Einblick in die Proben, aber auch in ein Scheitern auf einer menschlichen und künstlerischen Ebene. Es stellt sich stets die Frage: Was können wir bewirken? Inwiefern kann sich der Mensch so ändern wie im Stück: von Rachegier zu rationalem Verzeihen? In einer der letzten Szenen des Stücks gehen wir in ein Lager, in dem Familien der IS-Angehörigen gefangen gehalten werden. Da ist der Zyklus der Rache voll im Gange. Verziehen wird hier niemandem, anders als im wunderbaren Schlussteil der „Orestie“.

APA: Und der Blick des europäischen Publikums?

Rau: Bei uns herrscht die Vorstellung, dass Mossul befreit und alles gut ist. Die Stadt wurde nach Abzug der westlichen Mächte sehr schnell abgehakt. Aber das Land steckt nach wie vor im Chaos. Bis 2003 gab es - trotz der Gräueltaten Saddam Husseins - eine mehr oder weniger stabile Gesellschaft, Mossul war eine florierende Stadt. Mit dem Angriff der Alliierten war das vorbei. Dann kam Al Kaida, der IS, nach der Befreiung die schiitischen Milizen - das ist bis heute so geblieben. Man wollte im Westen die Kontrolle über die Ölfelder. Saddam war ein Verbrecher, klar, gerade im Nordirak hat er Hunderttausende umgebracht. Aber die Auswirkungen für das Land durch den westlichen Einmarsch sind bis heute verheerend.

APA: Werden Sie in Zukunft vermehrt auf Klassiker zurückgreifen und sie auf diese Art produzieren?

Rau: In drei Wochen beginnen wir mit „Das neue Evangelium“, eine Neuverfilmung der Passion Christi in der durch Pasolinis und Mel Gibsons Jesus-Filme berühmt gewordenen süditalienischen Stadt Matera, der aktuellen Kulturhauptstadt Europas. Das Neue Testament ist ja auch ein Klassiker, und ja, Klassiker interessieren mich im Moment sehr. Die Bibel oder die Orestie: Das sind wunderbare Texte in ihrer humanen, auch in ihrer historischen Bedeutsamkeit. Jesus war der Anführer einer Landlosen-Revolte am Rand des Römischen Reichs. Jetzt gibt es die Flüchtlinge in Süditalien, die auf Plantagen ausgebeutet werden. Ich plane eine dreitägige Inszenierung als Live-Dreh, es spielen Farmarbeiter, Schauspieler von Pasolini und Gibson mit, parallel dazu findet ein Streik statt. Der Film kommt dann wie mein letzter Film „Das Kongo Tribunal“ auf Festivals, ins Kino und schließlich ins Fernsehen.

APA: Mit Ihrem Manifest haben Sie sich selbst strenge Regeln auferlegt. Empfinden Sie diese manchmal als Korsett oder als willkommene Herausforderung?

Rau: Das Manifest war ein Versuch, mal praktisch umzusetzen, was schon ewig diskutiert wird: ein weltoffenes, diverses Stadttheater, das nach Formen sucht, um die Welt darzustellen. Auch bei anderen Regisseuren, die in Gent arbeiten, führt das dazu, die eigene Arbeit grundsätzlich zu befragen. Warum tu ich das, mit wem und für wen? Wir werden vom Adaptieren wieder zum Kreieren gezwungen. Es ist also mehr Befreiung als Korsett. Klar gibt es keine Produktion, die alle Regeln erfüllt. Darum geht es auch gar nicht.

APA: Abschließend: In „profil“ war zu lesen, Sie werden 2020 in Salzburg einen „Jedermann“ inszenieren. Was hat es damit auf sich?

Rau: Mein Projekt hieß ursprünglich „Everyman“, dann wurde aber alles etwas viel. Nun koproduzieren wir mit Salzburg ein Stück, das mit dem Jedermann-Mythos höchstens in der Anlage auf die großen Daseinsfragen anschließt, ähnlich wie mein Projekt „Lam Gods“.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

