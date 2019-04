Schräge Sounds sorgen für Aufsehen: Debüt von Billie Eilish - Popnews

Wien (APA) - *

Ihr Name ist derzeit in aller Munde: Billie Eilish hat mit „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ ein Debüt vorgelegt, das es in sich hat. Die 17-jährige US-Amerikanerin macht Popmusik, die sich nur schwer einordnen lässt und mit einem schrägen Anstrich für reichlich Aufsehen sorgt. Vom reduziert knisternden „Bad Guy“ über das wunderschön melancholische, aber die Boxenmembran prüfende „Xanny“ bis zum harmonischen Falsett von „When The Party‘s Over“ reicht die Bandbreite, die Eilish locker aus dem Ärmel schüttelt. Dazu kommt ein Auftreten, das so gar nicht in die zuckersüße Popwelt passt, sondern eher mit Versatzstücken aus dem Horrorgenre spielt. So bietet die junge Künstlerin ein insgesamt mehr als gelungenes Paket, das seinen ganz eigenen Charme entwickelt.

***

Die Rolling Stones bringen eine weitere „Very Best Of“ in den Handel. „Honk“ heißt die Sammlung mit altbewährten Hits wie „Start Me Up“, „Angie“ und „Miss You“. Allerdings findet man darauf nicht nur die üblichen Verdächtigen (so fehlen etwa „Sympathy For The Devil“ und „Gimme Shelter“), sondern auch späteres Material wie „One More Shot“ oder „Doom And Gloom“. Unveröffentlichte Live-Aufnahmen mit den Gästen Ed Sheeran, Florence Welch, Brad Paisley und Dave Grohl bietet die Deluxe Edition auf einer dritten CD. Die Vinyl-Version besteht aus vier Langspielplatten.

***

Vor fünf Jahren hat er die Amadeus Awards als „Trostpreis für all die gebrochenen Versprechen“ abgekanzelt, und auch auf seiner nun erscheinenden, dritten Platte nimmt sich der Wiener Rapper Monobrother kein Blatt vor den Mund. „I gib der Sproch in Stachel z‘ruck, auf dass‘ a Woch‘n nochezuckt“, lässt er die Hörer im Opener „Radieschen“ wissen. Stimmt: Das simpel „Solodarität“ betitelte Unterfangen, das insgesamt zwölf Tracks und zwei Interludes versammelt, ist eine angriffige Angelegenheit geworden, die musikalisch wie sprachlich überzeugt. Monobrother kann sich dabei einerseits auf fähige Produzentenhände von Urbs über Trishes bis Fid Mella verlassen und legt andererseits selbst gerne den Finger in die Wunde der desillusionierten Wohlstandsgesellschaft. Live stellt er die Songs am 25. April in der Wiener Arena vor, am 4. Mai geht‘s nach Linz und am 11. Mai folgt Graz.

***

Die Cselley Mühle im burgenländischen Oslip ist ein fixer Bestandteil des regionalen Kulturgeschehens. Seit 2015 geht es einmal im Jahr besonders bunt zu, wenn zum „C‘est la Mü“-Festival geladen wird. Die bewährte Mischung aus Musik, Kleinkunst und Literatur wird heuer am 25. Mai geboten. Wo sich sonst Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen (jedenfalls legt das Festivalsujet das nahe), greift dann beispielsweise Austrofred zum Mikrofon, sorgt die neue Indie-Supergroup My Ugly Clementine für intensive Momente und bieten Dives rockiges Material mit Ohrwurmpotenzial. Weiters sind Kapazunder wie maschek, Doris Knecht und RaDeschnig zu erleben. Abgerundet wird das Angebot von einem Rahmenprogramm inklusive Workshops und kulinarischen Schmankerln.

***

Brutus aus Belgien erfüllen bis zu einem gewissen Grad die Erwartungen, die ihr Name weckt. Doch das Trio um Schlagzeugerin und Sängerin Stefanie Mannaerts weiß den druckvollen Postrock-Sound mit wunderschönen Melodien und sphärischen Abschnitten aufzuwerten. Auf ihrem neuen Album „Nest“ ist das etwa im sich langsam aufbauenden Song „War“ besonders gut gelungen. Aber auch Stücke wie das nach vorne preschende „Django“ wissen umzugehen mit dieser eigenwilligen Charakteristik, die Brutus einen Sonderstatus verpasst. Filigran und gleichzeitig kräftig, dunkel-melancholisch und doch erhebenden: Freunde des etwas kantigeren Indie-Rocks können hier ebenso zugreifen wie Anhänger einer metallischen Schwere.