Expertin: Türkei unter AKP erpresst EU mit Geiselnahme von Reportern

Ankara/Wien (APA) - Für die türkische Investigativjournalistin Elif Akgül sind die sich häufenden Anklagen gegen ausländische Journalisten in der Türkei außenpolitisches Kalkül. „Die (Regierungspartei, Anm.) AKP verwendet Journalisten und Sozialaktivisten aus dem Westen als Geiseln, um die EU außenpolitisch zu erpressen“, sagte sie am Mittwoch in einem Telefoninterview mit der APA.

Dies treffe auch auf die Anklage gegen den Studenten und freien österreichischen Journalisten Max Zirngast zu, dessen Prozess am heutigen Donnerstag beginnen soll. „Es ist mittlerweile recht üblich, ausländische Journalisten in der Türkei anzuklagen und sie festzuhalten“, fuhr Akgül fort. Dies treffe beinahe ausschließlich auf westliche Berichterstatter zu. „Das ist also ein Angriff auf die westlichen Werte“, erklärte die auf Pressefreiheit und Zensur spezialisierte freie Journalistin, die am Freitag an einem in Wien stattfindenden Kongress der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum Thema Pressefreiheit teilnehmen will. Einen Journalisten festzuhalten, sei „eine Nachricht an sein Herkunftsland“.

Besonders seit dem Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 sei die Zahl der verhafteten Journalisten gestiegen. Seitdem wurden laut einer Studie des International Press Institute (IPI) mindestens 230 Journalisten und Medienunternehmer festgenommen und strafrechtlich verfolgt. Davon seien 48 verurteilt und inhaftiert worden, weitere 58 sollen sich noch in Untersuchungshaft befinden.

Akgül berichtete, dass sich seitdem auch die Verfahren verändert haben: „Die Justiz und die Polizei sind in Bezug auf die Festnahmen von Journalisten wie (dem deutschen Journalisten, Anm.) Deniz Yücel jetzt sehr schnell“, erklärte sie. „Um Journalisten und andere Menschen aus dem Westen festzunehmen, bringt man sie mit Angelegenheiten und Organisationen in Verbindung, mit denen sie nichts zu tun haben“, fuhr sie fort. So könne selbst ohne Indizien einer echten Straftat der Prozess weiterlaufen.

Generell sei die Lage für Journalisten in der Türkei unter Präsident Erdogan prekär, Akgül beschrieb mehrere „Mittel der Unterdrückung“. „Eines davon ist juristisch, denn es ist in der Türkei sehr einfach geworden, jemanden vor Gericht zu bringen. Ein weiteres ist die Behinderung der journalistischen Arbeit durch die Behörden, wie die Polizei“, erläuterte sie. Die Polizei schikaniere Pressemitarbeiter, behindere deren Arbeit und konfisziere Ausrüstung. „In den regierungsnahen Medien werden Investigativjournalisten auch angegriffen und als Elemente dargestellt, die die staatliche Autorität untergraben“, fuhr sie fort. „Das muss nicht von den höchsten Stellen kommen, denn auch einfache Leute in den Behörden führen dies aus. Sie wollen nicht, dass man seine Arbeit macht“, sagte sie.

Die Verluste von Erdogans AK-Partei bei den jüngsten Kommunalwahlen sind für Akgül noch kein Grund zur Hoffnung, denn die Regierung könne noch restriktiver werden. „Sie können als Staatsregierung problemlos die Gemeinden kontrollieren und ihre eigenen Leute dort hineinsetzen. Es kann brutal werden“, sagte sie.

„Die EU versucht zwar, die Pressefreiheit zu verteidigen, aber ihre Aufrichtigkeit muss dahin gehend hinterfragt werden“, sagte die Investigativjournalistin. „Vor fünf Monaten gab es Gespräche in Berlin zur Pressefreiheit in der Türkei und nur eine Woche davor hat das deutsche Verteidigungsministerium den Verkauf neuer Panzer an die Türkei beschlossen. Wir dürfen das nicht trennen“, forderte sie. Hingegen müsse man „echte Maßnahmen“, wie einen „Handelsstopp mit der Türkei“, ergreifen.

„Die EU muss demokratischer in Bezug auf ihre eigenen Gesetze werden“, unterstrich Akgül. „In den letzten vier Jahren können wir auch im Westen einen Verfall der Rede- und Pressefreiheit erkennen. Das soll nicht die Türkei verteidigen, aber der Westen muss auch seine Werte verteidigen“, schloss sie.

(Das Gespräch führte Martin Auernheimer/APA)