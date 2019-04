Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig bewegt erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Leitbörsen in Europa dürften am Donnerstag wenig bewegt in den Handel starten. Für den Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 und dem deutschen Leitindex DAX zeichnen sich Kursbewegungen im einstelligen Prozentbereich ab.

Den Investoren mangelt es am Morgen nicht nur an neuen Anlageideen, sondern auch an richtungsweisenden Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed letztlich auf der Stelle getreten. Ähnlich orientierungslos verlief der Handel in Tokio. In China allerdings lasteten Sorgen um das Wirtschaftswachstum auf den Börsen.

Großbritannien erhält wie erwartet noch einmal mehr Zeit: Der Brexit soll nun bis zum 31. Oktober geordnet über die Bühne gehen. Die britische Premierministerin Theresa May will den EU-Austritt zwar noch vor der Europawahl am 22. Mai abschließen. Sofern ihr dies aber nicht gelingt und die Briten an der Wahl teilnehmen, gibt es einem Händler zufolge lange Zeit keine harten Fristen mehr. „Das öffnet die Tür für endlose Verhandlungen - eine Situation, die niemand will, die aber möglicherweise schwer zu vermeiden ist“, so der Börsianer.

Einen Blick wert könnten die Aktien des Luxusgüterkonzerns LVMH sein. Eine starke Nachfrage nach Mode, Wein und Schmuck hat dem französischen Unternehmen im ersten Quartal zu einem höher als von Analysten erwarteten Umsatz verholfen. Goldman-Analystin Louise Singlehurst wertete dies als Bestätigung für ein robustes Branchenumfeld.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA085 2019-04-11/08:48