Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.144,14) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.119,00 und 3.165,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.150,00 Punkten aus.

Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen lassen einen wenig veränderten Handelsauftakt erwarten und dies sollte auch den ATX nach zwei Gewinntagen in Folge einbremsen. Die Einigung beim EU-Gipfel, dass der Brexit nun bis zum 31. Oktober geordnet über die Bühne gehen soll, war erwartet worden und werde sich somit nur wenig auswirken.

Am heimischen Markt rückten die Zahlenvorlagen der Immofinanz und UBM ins Blickfeld. Das Immobilienunternehmen Immofinanz hat den Verlust des Jahres 2017 gut verdaut und 2018 wieder einen Gewinn von 217,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die Dividende soll von 70 Cent im Vorjahr auf 85 Cent steigen. Die Mieterlöse legten im Vergleich zu 2017 um ein Prozent auf 236,9 Mio. Euro zu.

Der Wiener Immobilienentwickler UBM Development hat im Jahr 2018 seine Gesamtleistung vor allem durch Erlöse aus Immobilienverkäufe um ein Fünftel auf 897,7 Mio. Euro gesteigert. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 39,5 Mio. Euro, der um 6,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum liegt. Den Aktionären wird eine Anhebung der Dividende von 2,00 auf 2,20 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,87 Prozent höher bei 3.144,14 Punkten geschlossen. In einem gemischten europäischen Börsenumfeld verbuchte der heimische Aktienmarkt einen klaren Gewinntag.

Die s Immo-Aktie markierte mit plus 3,5 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter legten Verbund-Titel um 3,3 Prozent zu. Am 3. Platz steigerten sich Valneva bei mageren Handelsumsätzen um drei Prozent. Die OMV-Titel reagierten dahinter auf die jüngsten Produktionsdaten mit einem Kursaufschlag von 2,40 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ s Immo +3,47% 19,06 Euro Verbund +3,25% 45,16 Euro Valneva +2,96% 3,48 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Zumtobel -2,01% 6,33 Euro Semperit -1,74% 13,54 Euro FACC -1,29% 13,75 Euro ~

