Manege frei für den psychotischen Kern: „Woyzeck“ im Akademietheater

Wien (APA) - Hundert Minuten können sehr lang sein. Aber was ist das schon gegen 30 Jahre? 360 Monate? Und das alles in Tagen, Stunden und Minuten, die Woyzeck noch zu leben hat? Eben. Der Niederländer Johan Simons macht sich am Akademietheater daran, Georg Büchners Fragment zu häuten und auszunehmen und wirft die Leere, die dabei entsteht, gnadenlos in den Ring. Viel Applaus bei der Premiere am Mittwochabend.

Psychose, Schizophrenie oder posttraumatische Belastungsstörung - fest steht: dem einfachen Soldaten Woyzeck geht es nicht gut. Er wimmert, brabbelt und schweigt, in der von Bühnenbildner Stéphane Laimé gestalteten Zirkusarena versucht er anfangs noch, seine Manierismen zum Spektakel zu machen, doch der Erfolg bleibt aus. Steven Scharf, 2012/13 von „Theater heute“ zum „Schauspieler des Jahres“ gewählt, zieht in dieser verstörenden Koproduktion mit dem Schauspielhaus Bochum, das Johan Simons, der ehemalige Intendant der Münchner Kammerspiele und der Ruhrtriennale, seit Saisonbeginn leitet, alle Register. Sein Woyzeck versucht selbst in Momenten größter Beleidigung und tiefster Gebrochenheit seinen Stolz zu bewahren, nimmt sich selbst aufs Korn und strahlt dennoch eine Ernsthaftigkeit aus, die in den (zahlreichen) langen Sekunden bedächtigen Schweigens die größte Kraft entfaltet.

Simons, der sich Büchners Werk bereits zum dritten Mal vorgenommen hat, positioniert sich irgendwo zwischen Fleischhauer und Chirurgen: Er entreißt dem Text große Fleischstücke, legt das Gerippe frei und zupft schließlich mit der Pinzette verbliebene Fasern von den Knochen, um sie unter dem Mikroskop zu inspizieren. Das macht diesen „Woyzeck“ nicht gerade zu einem Schulstück, da man doch oft sehr genau hinschauen muss, um noch etwas von der ursprünglichen Handlung zu entdecken. Vielmehr ist es eine Reise in das Innere Woyzecks, der keinen Schuldigen für seinen Zustand sucht, aber auch keinen Ausweg. Ein Woyzeck, der erduldet, bis es nicht mehr geht.

Das restliche Personal hat Simons aufs Notwendigste reduziert: Übrig geblieben sind neben Woyzecks Geliebter Marie lediglich ein entmachteter Hauptmann (Daniel Jesch), ein am Rande agierender Doktor (Falk Rockstroh) und ein sich der Lächerlichkeit preisgebender Tambourmajor in Riemchenschuhen und roter XXL-Unterhose (Guy Clemens). Warum auch immer - aber hübsch anzusehen - sitzt Martin Vischer in der Doppelrolle von Käthe/Großmutter auf den Rängen der von Woyzeck in Trümmer geschlagenen Manege. Anna Drexler gibt schließlich eine nicht minder entrückte Marie, die ihr Kind (eine Drahtpuppe) erst mal unter den Sitzbänken suchen muss und lieber um die Aufmerksamkeit des fiktiven Zirkuspublikums buhlend mit allzu breitem Lächeln über die Bühne hüpft, als sich um die seelischen Abgründe ihres Lebensgefährten zu kümmern.

Es wird also viel geschwiegen, lediglich Hauptmotive wie die Erbsendiät, der Betrug und schließlich der Mord werden mehr oder weniger ausgespielt. Das ist zu Beginn verstörend, in der Mitte des Abends fesselnd und gegen Ende hin ein wenig lähmend. Dazwischen gibt es Regenduschen (mit Projektionen auf dem Wasservorhang), akrobatische Einlagen (Daniel Jesch rotiert im Kopfstand) und das obligate An-die-Wand-Pissen. Die roten Kügelchen, die den Bühnenboden bedecken, kleben am Ende wie Blut nicht nur an Woyzecks Händen. Die vielen Leerstellen sind es schließlich, die am Ende am lautesten nachhallen.

(S E R V I C E - „Woyzeck" von Georg Büchner im Akademietheater, Regie: Johan Simons, Bühne: Stéphane Laimé, Kostüme: Greta Goiris, Musik: Warre Simons. Mit: Steven Scharf - Woyzeck, Anna Drexler - Marie, Falk Rockstroh - Doctor, Guy Clemens - Tambourmajor, Daniel Jesch - Hauptmann/Gerichtsdiener, Martin Vischer - Großmutter/Käthe. Koproduktion mit dem Schauspielhaus Bochum.