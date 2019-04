Ex-SPÖ-Landeschef Leitner neuer Bürgermeister von Wieselburg

Wieselburg (APA) - Der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter und Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Josef Leitner, ist am Mittwochabend zum neuen Bürgermeister von Wieselburg (Bezirk Scheibbs) gewählt worden. Der 47-Jährige erhielt nach Angaben der Stadtgemeinde 22 von 23 Stimmen. Er folgt seinem Parteikollegen Günther Leichtfried nach, der per 31. März nach fast 22 Jahren im Amt abgetreten war.

Leitner zog 1996 in den Wieselburger Gemeinderat ein, von 2000 bis 2008 war er Wirtschaftsstadtrat. Danach stand er bis 2013 an der Spitze der niederösterreichischen SPÖ und war Landeshauptmann-Stellvertreter. Nach der Landtagswahl vom 3. März 2013 trat Leitner noch in der Nacht zurück. Die Landesgruppe hatte mit 21,6 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis im Bundesland eingefahren. 2015 kehrte Leitner in den Wieselburger Gemeinderat zurück.