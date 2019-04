Internationale Pressestimmen zu israelischen Parlamentswahlen 2

Jerusalem (APA) - „Straits Times“ (Singapur):

„In den nächsten Tagen werden die Parteichefs von links und rechts (Ex-Verteidigungsminister Avigdor) Lieberman den Hof machen. Er ist Israels Königsmacher geworden. (Oppositionsführer Benny) Gantz und (Regierungschef Benjamin) Netanyahu werden alles tun, um seine Zustimmung zu erhalten. Ein paar Tage lang wird Netanyahus ehemaliger Stabschef Israels Zukunft in seinen Händen halten. Die meisten Experten sind der Ansicht, dass der Ultranationalist sich für seinen ehemaligen Boss entscheiden wird. Aber für seinen neuen Treueschwur wird er einen hohen Preis verlangen - so hoch, dass er sich langsam und vorsichtig als Netanyahus Nachfolger in Stellung bringen kann.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Israel, so viel ist klar, bewegt sich damit weiter auf Rechtskurs, und dafür gibt es viele Gründe. Der kollabierte Friedensprozess zwischen den Israelis und den Palästinensern und die gesellschaftliche Verhärtung auf beiden Seiten sind wichtige Ursachen. Eine weitere dürfte mit der Entfremdung zwischen ‚moralisch überlegenen‘ israelischen Linken und ihren ehemaligen Wählern zu tun haben, die sich auch aus Trotz den Rechten zugewandt haben; eine Entwicklung, die den Europäern bekannt vorkommen sollte. Gleich anderen erfolgreichen Populisten im Westen hat sich Netanyahu aber nicht nur auf ein gesellschaftliches Grundrauschen verlassen, sondern er hat in einem beispiellos schmutzigen Wahlkampf polarisiert, Ängste geschürt und teilweise mit extremen Positionen geworben. Seine Ankündigung, Teile des Westjordanlandes zu annektieren, kam nicht nur am rechten Rand des Landes gut an. Ob der israelische Regierungschef sie auch durchsetzen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.“

„Corriere della Sera“ (Mailand):

„Weitere vier Jahre an der Macht? Oder Prozess und vielleicht das Gefängnis? Es (war) eine grandiose und furchtbare Nacht für Benjamin ‚Bibi‘ Netanyahu. (...) In der Schwebe zwischen Absturz und dem Rekord des fünften Mandats, das ihn zum langlebigsten Premierminister machen und Staatsgründer David Ben-Gurion übertreffen würde (...). Er hat nicht gesiegt. Der Rivale, Benny Gantz, ist auf Augenhöhe, vielleicht sogar vor ihm; doch bis jetzt scheint immer noch der einzige, der eine Regierung bilden kann, er zu sein.“

„Tages-Anzeiger“ (Zürich):

„Israel hatte bereits die nach eigener Darstellung rechteste Regierung seit der Staatsgründung 1948. Nach dieser Wahl und der von Benjamin Netanyahu angestrebten Koalitionsbildung wird das Land noch ein Stück weiter nach rechts rücken. Denn rechte und religiöse Parteien wurden gestärkt, und künftig dürften Extremisten einer Koalitionspartei angehören. Die ultraorthodoxen Parteien Shas und Vereinigtes Thora-Judentum eroberten den dritten und vierten Platz. Damit haben sie mehr Gewicht als bisher in der künftigen Koalition und bessere Chancen, ihre Anliegen durchzusetzen.“

„De Telegraaf“ (Amsterdam):

„Der historische Wahlsieg von Benjamin Netanyahu ist zugleich eine Bekräftigung des gigantischen Verfalls der linken Politik in Israel. Das Land, das einst von Sozialisten aufgebaut wurde und wo Kibbutzim florierten, ist definitiv zu einem rechten Bollwerk geworden. (...) Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste: Jahrelange Friedensverhandlungen mit den Palästinensern haben nichts gebracht. Linke Parteien haben auf dieses tote Pferd gesetzt, während Menschen sich kaum noch auf die Straße trauten aus Angst vor Anschlägen. Die Rechte - und dabei vor allem Netanyahu - hat damit Schluss gemacht.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam):

„Der Wahlausgang verheißt für die Chancen auf eine Friedensregelung zwischen Israel und den Palästinensern nicht Gutes. In den letzten Jahren hat sich die politische Landschaft in Israel immer weiter nach rechts verschoben: Die Friedenstauben der Vergangenheit sind eine aussterbende Art.

Auf dem Papier sind die Osloer Abkommen, die Ausgangspunkt für eine Friedensregelung sein sollten, noch immer vorhanden. Aber in der Praxis ist von ihnen nicht viel übrig geblieben. Vor allem in den letzten Jahren hat Netanyahu mit Unterstützung von US-Präsident Trump alles getan, um die Osloer Abkommen zu zerschlagen und eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich zu machen.“

„De Standaard“ (Brüssel):

„Dass so viele Israelis immer noch für König Bibi stimmen, zeigt, wie sehr er auf der Welle der allgemeinen Stimmung in Israel surft - und sie selbst steuern kann. Für den Oslo-Friedensprozess und die Zweistaatenlösung des ermordeten früheren Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin hat er höchstens noch Lippenbekenntnisse übrig. (...) Obendrein ist Netanyahu international äußerst komfortabel abgesichert. Mit Donald Trump im Weißen Haus hat Netanyahu einen Bündnispartner, der Israel mehr Geschenke macht, als es zu hoffen wagte. Darunter sowohl die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt als auch - kurz vor der Wahl - die der Annexion der Golanhöhen.“