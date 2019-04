Generali will weiter im Bereich Asset Management wachsen

Triest (APA) - Generali will im Bereich Asset Management wachsen. Der italienische Versicherungskonzern hat die Gründung einer neuen „ThreeSixty Investments“ genannten Gesellschaft bekannt gegeben, die von Giordano Lombardo, Ex-CEO des Investmentfonds Pioneer, geführt wird. Ziel sei es, der Kundschaft Investitionen und hochdiversifizierte Multi-Asset-Lösungen anzubieten, teilte Generali mit.

Eine Milliarde Euro Kapital wird Generali in die neugegründete Gesellschaft investieren, teilte der Triester Versicherer in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Erst im vergangenen Dezember hatte Generali von Bank of America Merrill Lynch den Asset Management-Spezialisten CM Investment Solutions Limited (CMISL) erworben.

„Das Asset Management ergänzt immer stärker unser Geschäft, und bis Ende 2021 werden wir ein Versicherungs- und Asset-Management-Konzern sein“, sagte Generali-CEO Philippe Donnet bei der Vorstellung des neuen Entwicklungsplans des Unternehmens am 22. November.

~ ISIN IT0000062072 WEB http://www.generali.com ~ APA111 2019-04-11/09:30