Volleyball: AlpenVolleys besiegten im Liga-Semifinale Meister Berlin

Innsbruck (APA) - Die Hypo Tirol AlpenVolleys haben am Mittwoch in der Innsbrucker Olympiahalle einen ersten Schritt zum Einzug in die Finalserie der deutschen Volleyball-Bundesliga gelegt. Gegen Meister Recycling Volleys Berlin gab es für den Vorjahres-Semifinalisten vor 2.000 Zuschauern einen 3:1 (26,20,-23,29)-Sieg. Spiel zwei der „best of five“-Serie ist für Samstag (17.30 Uhr, live Sport1) in Berlin angesetzt.