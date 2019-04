David Hasselhoff „fragt jeden Tag Alexa, wer David Hasselhoff ist“

Los Angeles (Kalifornien) (APA) - Ex-“Baywatch“-Star David Hasselhoff befragt regelmäßig die Amazon-Assistenzsoftware nach sich selbst, berichtete der US-Schauspieler und Musiker im Promi-Magazin „Gala“: „‘Alexa, wer ist David Hasselhoff?‘ Das frage ich jeden Tag. ‚David Hasselhoff ist ein Superstar!‘, lautet die Antwort.“

„Meine Frau ist total genervt, wenn ich das mache“, sagte der 66-Jährige weiter. „Dann frage ich: ‚Alexa, wer ist Hayley Roberts?‘ Antwort: ‚Keine Ahnung.‘ Haha!“

Außerdem möchte er die Deutschen über ihre eigene Geschichte aufklären: „Mein Hörbuch ‚Up Against The Wall‘ erscheint am Tag der Wiedervereinigung. Die Leute bekommen einen guten Einblick, wie es damals im Osten war - viele wissen das hier in Deutschland gar nicht mehr. Auch über den Zweiten Weltkrieg weiß kaum jemand was.“

Hasselhoff tritt heuer drei Mal in Österreich auf: am 8. Oktober in Innsbruck (Congress Saal), am 10. Oktober in der Wiener Stadthalle und am 12. Oktober in der Stadthalle in Graz.