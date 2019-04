Drei neue Geschäftsführer für Bio-Kräuterhändler Sonnentor

Zwettl (APA) - Der Waldviertler Bio-Spezialist Sonnentor hat Veränderungen in der Führungsetage vorgenommen. Neben Unternehmensgründer Johannes Gutmann werden künftig die bisherigen Prokuristen Manuela Raidl-Zeller, Gerhard Leutgeb und Klaus Doppler als Geschäftsführer fungieren. Gutmann selbst möchte sich „vermehrt aus dem Tagesgeschäft zurückziehen“, wie in einer Aussendung betont wurde.

Raidl-Zeller soll sich künftig verstärkt auf die Vermarktung der rund 900 Bio-Produkte konzentrieren, Leutgeb soll sich neben dem Bereich Finanzen auch den Tochterunternehmen im Ausland widmen. Dopplers Fokus wird auf die Themen Standortentwicklung und Qualitätsmanagement gerichtet sein.

Sonnentor beschäftigt am Standort in Sprögnitz im Bezirk Zwettl rund 330 Personen, weitere 150 sind im tschechischen Cejkovice tätig. Zudem verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Rumänien und Albanien sowie über internationale Anbauprojekte unter anderem in Nicaragua und Tansania.