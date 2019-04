Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag befestigt

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel befestigt präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.152,61 Punkten nach 3.144,14 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 8,47 Punkten bzw. 0,27 Prozent.

In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld kann der heimische Aktienmarkt leicht zulegen. Der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge, nachdem es am Montag deutlich nach unten gegangen war.

Der Immobilienbereich rückte mit Zahlenvorlagen von der Immofinanz und UBM in den Fokus. Die Immofinanz-Aktie reagierte mit einem Plus von zwei Prozent und eroberte damit den Spitzenplatz in Wien. Das Immobilienunternehmen hat den Verlust des Jahres 2017 gut verdaut und 2018 wieder einen Gewinn von 217,5 Mio. Euro ausgewiesen. Die Dividende soll von 70 Cent im Vorjahr auf 85 Cent steigen. Die Mieterlöse legten im Vergleich zu 2017 um ein Prozent auf 236,9 Mio. Euro zu.

Die UBM-Titel bauten ein Plus von 1,6 Prozent. Der Wiener Immobilienentwickler hat im Jahr 2018 seine Gesamtleistung vor allem durch Erlöse aus Immobilienverkäufe um ein Fünftel auf 897,7 Mio. Euro gesteigert. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 39,5 Mio. Euro, der um 6,8 Prozent über dem des Vorjahreszeitraums liegt. Die Analysten von der Baader Bank schreiben in einer ersten Einschätzung der Ergebnisse, dass die vorläufigen Rekordzahlen bestätigt worden waren.

Unter den schwergewichteten Banken konnten Erste Group um 1,1 Prozent zulegen. Die Aktien der Raiffeisen Bank International befestigten sich um 0,3 Prozent. Die Stahlaktie voestalpine kam hingegen um 1,4 Prozent zurück.

EVN verbesserten sich um 0,3 Prozent. Das seit 2013 laufende Schiedsverfahren des niederösterreichischen Stromversorgers gegen Bulgarien ist abgeschlossen. Die EVN erhält zwar keine weiteren Zahlungen, bekommt aber Rechtssicherheit und sieht sich weiter als Langzeitinvestor im bulgarischen Markt, teilte das Unternehmen mit.

Der ATX Prime notierte bei 1.587,43 Zählern und damit um 0,25 Prozent oder 3,95 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und fünf unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 248.129 (Vortag: 404.820) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,64 (7,56) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

