Neun Einbrüche in Salzburg geklärt: 41-jähriger Verdächtiger in Haft

Salzburg/Hallein (APA) - Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher ist Ende März in Salzburg festgenommen worden. Der 41-jährige Verdächtige aus dem Bezirk Hallein soll von Oktober bis Dezember 2018 bei neun Einbrüchen in Salzburg einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro verursacht haben. Er zeigte sich laut Polizei großteils geständig und sitzt derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.

Der arbeitslose, einschlägig vorbestrafte Beschuldigte soll mehrere Schaufenster in der Salzburger Innenstadt eingeschlagen und daraus hochpreisige Markenkleidung gestohlen haben. Weiters wurde dem Mann der Einbruch in ein Wettlokal in Hallein und ein Fahrzeugdiebstahl in Grödig (Flachgau) nachgewiesen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte.

Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte nach Auswertung von DNA-Spuren und einer Hausdurchsuchung, bei der auch ein gestohlenes Mobiltelefon gefunden wurde. Als Motiv nannte der 41-Jährige Geldnot aufgrund seiner Spielsucht.