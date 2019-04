Brexit - Van der Bellen: „Der beste Brexit ist kein Brexit“

Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den erneuten Brexit-Aufschub nach dem EU-Sondergipfel am Donnerstag begrüßt. Gleichzeitig meinte das Staatsoberhaupt: „Der beste Brexit ist kein Brexit. Der zweitbeste Brexit ist ein Brexit, wie ihn die EU mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelt hat.“

„Absolut nicht wünschenswert“ sei ein harter Brexit ohne jeglichen Deal, so Van der Bellen in einer Aussendung. Er hoffe, dass die Regierung der britischen Premierministerin Theresa May und das britische Parlament die Zeit bis zum 31. Oktober nutzen, „um zu einem guten Ergebnis zu kommen“.

Die EU und May hatten sich in der Nacht auf Donnerstag auf einen Kompromiss geeinigt: London bekommt für den Brexit Zeit bis zum 31. Oktober, kann aber auch schon früher geregelt aus der EU austreten. May will die Loslösung von der EU noch vor dem 22. Mai abschließen, damit das Vereinigte Königreich nicht an der Europawahl teilnehmen muss.