Umzug in die USA war für Bill und Tom Kaulitz die beste Entscheidung

München (APA/AFP) - Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben ihrem Umzug in die USA vor neun Jahren nicht bereut. „Dass wir hierher gezogen sind, war rückblickend die beste Entscheidung, das hat uns so normal sein lassen - im Kreativen und Privaten“, berichtete Bill Kaulitz der Zeitschrift „Cosmopolitan“ vom Donnerstag. Ihre geringere Bekanntheit helfe ihnen in Los Angeles bis heute sehr.

Der Sänger beschreibt sich selbst privat abseits der Bühne als eher schüchtern. „Ja, absurd - wenn ich jemanden gut finde, würde ich die Person nie ansprechen.“ Auch das Verlieben fällt dem Künstler schwer: „Ich hatte ein schlimmes Date und habe gejammert: ‚Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben.‘“