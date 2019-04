Gebärdendolmetsch im Burgenland-Landtag kommt im September

Eisenstadt (APA) - Im burgenländischen Landtag wird nach der Sommerpause ein Gebärdendolmetscher bzw. eine -dolmetscherin eingesetzt. Das kündigte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Donnerstag an.“Wir starten ab September dieses Jahres mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern, also noch bevor die gesetzliche Verpflichtung dazu zu Tragen kommt.“ Außerdem wolle sie im Mai eine Demokratieoffensive starten.

Die Demokratieoffensive beinhaltet laut Dunst unter anderem eine Studie, die in Auftrag gegeben werde und die Frage nach der Haltung der Menschen - auch der Jugendlichen - im Burgenland zur Politik beleuchten soll. Außerdem kündigte die Landtagspräsidentin an, dass die Homepage des Landtages neu gestaltet werde, es eine weitere Website geben werde und auch die Führungen im Haus komplett neu aufgestellt werden.

Konkret sollen die Führungen im Landhaus für jede Altersgruppe speziell gestaltet werden. Ein Schwerpunkt sei dabei die Neugestaltung des Besucherprogrammes. Passieren soll dies alles „Schritt für Schritt. Das ist nicht etwas, das in drei Monaten erledigt ist“, meinte Dunst, die sich vor allem auch um die Jugend und deren Interesse an der Politik annehmen will. Der bisherige Jugendlandtag soll dementsprechend überholt werden. „Ich werde mit den Jugendlichen ein neues Konzept erarbeiten“, sagte sie und versicherte, dass es wieder einen Auftritt der Jungen gebe werde - aber in anderer Form.