Generali-Aktionär Mediobanca übernimmt Kontrolle von Messier Maris

Rom/Triest (APA) - Die italienische Investmentbank Mediobanca, größter Einzelaktionär von Generali, übernimmt mehrheitlich die Pariser Messier Maris & Associes (MMA). Die Italiener erwerben eine 66-prozentige Beteiligung an Frankreichs drittstärkster Investmentbank nach Lazard und Rothschild, teilte Mediobanca in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

160 Mio. Euro lässt sich Mediobanca das MMA-Aktienpaket kosten. Damit will die Mailänder Investmentbank ihre Präsenz in Frankreich konsolidieren. Mediobanca ist seit 2004 in Paris präsent und hat dort wichtige Operationen abgeschlossen, wie die 2017 besiegelte Fusion des italienischen Brillenproduzenten Luxottica mit dem Brillenglashersteller Essilor.

Italiens größte Investmentbank will im laufenden Jahr zwei Mrd. Euro für Akquisitionen ausgeben. Die Gesellschaft will in allen Bereichen zulegen. Der Fokus der Akquisitionen soll sich jedoch auf das Wealth Management konzentrieren, berichtete zuletzt Mediobanca-Chef Alberto Nagel.