ETA-Anhängerin darf toten Vater nicht sehen - Beschwerde gescheitert

Straßburg (APA/dpa) - Die Entscheidung der französischen Justiz, eine wegen Terrorismus inhaftierte Frau nicht zum Totenbett ihres Vaters reisen zu lassen, war rechtens. Das urteilte am Donnerstag der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (Beschwerdenummer 48798/14).

In Straßburg beschwert hatte sich eine Frau, die sich nach Angaben des Gerichts zum Zeitpunkt der Klage der baskischen Untergrundorganisation ETA zugehörig fühlte. Sie sitzt seit 2006 in Frankreich mehrere langjährige Haftstrafen ab. Im Frühjahr 2014 bat sie um Ausgang, um sich in einem Krankenhaus von ihrem dort verstorbenen Vater verabschieden zu können. Ihr Antrag wurde jedoch abgelehnt - unter anderem wegen Fluchtgefahr. Die Beschwerdeführerin sieht dadurch ihr Menschenrecht auf Privat- und Familienleben verletzt.

Dem folgten die Straßburger Richter nicht: Die französischen Behörden hätten die Rechte der Frau und das Recht der Öffentlichkeit auf Sicherheit gegeneinander abgewogen und dabei ihren Ermessensspielraum nicht überschritten, teilte das Gericht mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch innerhalb von drei Monaten angefochten werden.

Die ETA war 1959 gegründet worden und wollte auch mit blutigen Attentaten die Unabhängigkeit des Baskenlandes im Norden Spaniens und im Süden Frankreichs erzwingen. Seit 1968 kamen dabei mehr als 830 Männer, Frauen und Kinder ums Leben. 2011 schwor die Gruppe der Terrorstrategie ab, 2017 händigte sie ihre Waffen aus.

