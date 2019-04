46 Jahre nach Tod zweier Teenager: 80-Jähriger in USA gefasst

Norfolk (Virginia) (APA/dpa) - Fast ein halbes Jahrhundert nach dem gewaltsamen Tod zweier weiblicher Teenager an der Ostküste der USA hat die Polizei in New York einen 80-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Sommer 1973 die beiden damals 19 Jahre alten Frauen im Ferienort Virginia Beach getötet zu haben, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Eine der Frauen soll er auch vergewaltigt haben.

Die Leichen der Opfer waren damals in einem Ferienhaus entdeckt worden. Trotz ausgiebiger Ermittlungen konnte die Polizei den Mörder nicht ausfindig machen. Inzwischen sei das Ferienhaus abgerissen worden. Heute stehen dort Geschäfte und Hotels.

Die Ermittlungen nahmen im vergangenen Herbst wieder Fahrt auf, weil neue Hinweise ans Licht gekommen waren. Wie die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur kam, sagten die Ermittler nicht. Sie beriefen sich nur auf „technische Fortschritte“. Der Mann ist den Berichten zufolge mehrfach wegen Einbruchs und Körperverletzung vorbestraft.