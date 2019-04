Sommernachtskonzert der Philharmoniker als „Rhapsody in Blue“

Wien (APA) - Ein äußerst amerikanisches Programm bietet das diesjährige Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn: Unter dem Motto „Rhapsody in Blue“ werden am 20. Juni Werke von Bernstein, Gershwin und Sousa gegeben, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die musikalische Leitung der prestigeträchtigen Veranstaltung, die jährliche Tausende Besucher anlockt, hat Gustavo Dudamel inne.

Der Fokus liegt demnach auf „bekannten Werken aus dem Konzert-, Filmmusik- und Broadway-Repertoire“, wird Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer zitiert. „Alle stehen in Verbindung mit der ‚Neuen Welt‘ und dem Amerika des 19. und 20. Jahrhunderts - dabei wurde auch der österreichischen Wurzeln und Verbindungen gedacht, wie bei Leonard Bernstein, Samuel Barber oder Max Steiner.“ Als Solisten ist die Pianistin Yuja Wang bei George Gershwins „Rhapsody in Blue“ zu erleben.

Das Konzert ist wie üblich bei freiem Eintritt zu besuchen. Der Zugang erfolgt wie schon in den Vorjahren ausschließlich über das Hietzinger Tor und das Meidlinger Tor, da die Bühne wieder auf der Gartenseite direkt vor Schloss Schönbrunn positioniert wird. Der ORF überträgt das Konzert live-zeitversetzt ab 21.05 Uhr auf ORF 2.

Das detaillierte Programm des Sommernachtskonzerts 2019:

~ Leonard Bernstein Ouvertüre zu „Candide“ Johann Strauß Sohn „Jubilee Waltz“ George Gershwin „Rhapsody in Blue“ [Fassung 1942 für Klavier

und Orchester von Ferde Grofe] Max Steiner „Casablanca“-Suite John Philipp Sousa „Stars and Stripes Forever“ Samuel Barber „Adagio for Strings“ Carl Michael Ziehrer „Sternenbanner-Marsch“, op. 460 Antonin Dvorak 9. Symphonie, op. 95 (4. Satz, Allegro con

fuoco) ~ (S E R V I C E - Weitere Infos unter www.sommernachtskonzert.at)