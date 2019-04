ÖH-Wahl: AG will Studenten „einfach studieren“ lassen

Wien (APA) - Die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) will bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInennschaft (ÖH) von 27. bis 29. Mai wieder stärkste Fraktion werden und in die ÖH-Exekutive kommen. Als Spitzenkandidat geht der 26-jährige Kärntner Dominik Ramusch ins Rennen. Die AG verspricht den Studenten dabei, sie „einfach studieren“ zu lassen und ihnen dabei den Rücken freizuhalten.

„Wir verstehen uns als Interessensvertretung und Servicestelle der Studierenden“, betonte der Forstwirtschafts-Student an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. So will sich die AG auch von den Mitbewerbern abgrenzen: „Wenn man die Kampagnen der anderen anschaut, bekommt man den Eindruck, dass die mehr Politik spielen als Interessensvertretung machen wollen.“

Konsequenterweise will die AG das allgemeinpolitische Mandat der ÖH abschaffen - allerdings nicht von heute auf morgen, so Ramusch. Zunächst wolle man sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und darüber diskutieren, wie man es „verschärfen“ könne.

Die AG will an der ÖH-Spitze „sicherstellen, dass man einfach studieren kann und sich sonst um nichts kümmern muss“. Als Vorbild könnten jene Standorte dienen, an denen die AG den ÖH-Vorsitz stelle: In Linz entstehe etwa ein Parkhaus für Studenten, an der Montanuni in Leoben gebe es Gratis-Office-Pakete und an der Wirtschaftsuniversität sei es gelungen, 6.000 Plätze an Sommer- und Winteruni zu schaffen.

In der Bundes-ÖH würden dagegen „Gelder verschwendet für Dinge, die den Alltag der Studierenden nicht tangieren“, kritisierte Ramusch. „Gleichzeitig haben wir zehn Mio. Euro an Rücklagen gebunkert.“ Mit diesen müsse man etwas für die Studenten anbieten: „Die ÖH ist kein Sparverein.“

Als Beispiel nannte der AG-Spitzenkandidat ein Abo-System für einen Online-Zugriff auf Fachliteratur. Unter dem Namen „Netscript“ soll dieses im ÖH-Beitrag inkludiert sein und eine Art Netflix für Skripten bzw. Bücher sein. Außerdem will sich die AG für ein österreichweites Studententicket einsetzen, das 365 Euro im Jahr kosten soll. Verbesserungen soll es auch bei der Durchlässigkeit geben: „Es muss möglich sein, von Linz nach Wien oder von Innsbruck nach Graz zu wechseln und seine Leistungen mitzunehmen.“

Bei den letzten ÖH-Wahlen 2017 erreichte die AG als stärkste Fraktion 26 Prozent der Stimmen bzw. 15 Mandate in der 55-köpfigen Bundesvertretung. Die ÖH-Exekutive stellt allerdings eine linke Dreier-Koalition. Wahlziel der AG: „Wir wollen stärkste Fraktion bleiben, ein Plus beim Ergebnis und in die Exekutive kommen.“ Als Partner schließe man keine Fraktion aus.