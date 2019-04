Schieder will für Steuerthemen Abschaffung der Einstimmigkeit in EU

Wien (APA) - Andreas Schieder, Spitzenkandidat der SPÖ in der kommenden EU-Wahl, will für Steuerfragen die Einstimmigkeit unter den EU-Finanzministern abschaffen. Damit könne man die herrschende „Blockadepolitik“ in Fragen wie der Besteuerung großer Digitalkonzerne beenden, sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Wien. Bündnispartner sieht er in Frankreich, Deutschland, Schweden, Finnland oder Spanien.

Das sei der Kern seiner Forderungen, sagte er auf Nachfrage nach der Präsentation eines Zehn-Punkte-Programms „für ein faires und gerechtes Europa“ und sei auch eine Forderung der europäischen Sozialdemokraten (SPE).

Zugleich wäre das aus seiner Sicht nur „der erste Schritt“. Schieder forderte „Steuergerechtigkeit“ ein. Internationale Konzerne von Starbucks bis Amazon müssten einen fairen Anteil der Steuerlast tragen. „Jedes Wiener Kaffeehaus zahlt mehr Steuern als die multinationalen Konzerne“, so Schieder im Wiener Cafe Haller.

Dessen Eigentümerin und Betreiberin Alexandra Psichos wies darauf hin, dass sie im Jahr 50.000 Euro Steuern zahle, Starbucks hingegen in Österreich nur 1.400 Euro. Sie sei nicht gegen die Steuern an sich, sondern gegen die Ungleichheit, denn die heimische Infrastruktur können alle Betriebe gleich nutzen. „Ich sehe nicht ein, warum ich hohe Steuern zahle und die anderen nicht“, so Psichos.

Weitere Forderungen im SPÖ-Programm für die EU-Wahl sind unter anderem die digitale Betriebsstätte für Digitalunternehmen, Steuertransparenz für Konzerne, strengere Kontrollen für Steuerberater, eine EU-weite Mindeststeuer für Unternehmensgewinne und ein neuer Anlauf für die Finanztransaktionssteuer. Auch solle man vom Billigstbieter- auf das Bestbieterprinzip umsteigen.

Zu glauben, dass Steuerwettbewerb in Europa ein Vorteil wäre, sei „eine völlig absurde Vorstellung“, sagte Christoph Matznetter, Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, in der gemeinsamen Pressekonferenz. Das sei so, als hätte man in einem Fußballspiel 27 Schiedsrichter und jeder mache sich seine eigenen Regeln. Auch in Europa hätten die kleinen Unternehmen, die die überwältigende Mehrheit der Betriebe stellen, wesentlich schlechtere Bedingungen als die Großkonzerne. Das sei „eine ernst zu nehmende strukturelle Gefahr“ für die Marktwirtschaft.

Die nationalen europäischen Unternehmen zahlen 30 bis 40 Prozent mehr Steuern als internationale Konzerne, kritisiert die SPÖ unter Verweis auf die EU-Kommission. „Durch Steuerbetrug und -hinterziehung multinationaler Großkonzerne entgehen den Mitgliedsstaaten der EU rund 1.000 Milliarden Euro an Steuereinnahmen pro Jahr“, heißt es in dem SPÖ-Papier.