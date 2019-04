Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag nahezu kaum Veränderungen gezeigt. Auch in Europa gab es bei den vergleichbaren Staatspapieren der Länder der Eurozone keine klare Richtung und nur minimale Kursausschläge.

Die Europäische Zentralbank ließ bei der gestrigen Ratssitzung den Leitzinssatz für die Eurozone weiter unverändert bei 0,0 Prozent und sorgte damit für keine Überraschungen. Die Gefahren für die Wachstumsaussichten im Euroraum würden überwiegen, erklärte EZB-Präsident Mario Draghi nach der Zinssitzung in Frankfurt. Von Analystenseite war dieser Schritt der EZB erwartet worden.

Am Datenkalender stehen heute im weiteren Verlauf am Nachmittag die US-Erzeugerpreise für März.

Heute um 11.45 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,80 um 9 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,89. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,87, das Tagestief bei 165,65. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 22 Basispunkte. Der Handel verläuft bei dünnem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 163.584 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,05 (zuletzt: 1,05) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,26 (0,26) Prozent, die fünfjährige mit -0,24 (-0,24) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 39 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 29 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,64 110,88 1,05 44 110,62 Bund 29/02 10 0,75 102,28 102,33 0,26 39 102,14 Bund 24/10 5 0,00 110,48 110,65 -0,24 29 110,48 Bund 21/09 2 3,90 109,84 109,89 -0,54 6 109,3 ~