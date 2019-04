AK-Wahl - NEOS fordern erneut Ende der „Zwangsmitgliedschaft“

Wien (APA) - Die NEOS haben zum Abschluss der AK-Wahlen am Donnerstag erneut ein Ende der „Zwangsmitgliedschaft“ in Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer gefordert. „Es ist höchst an der Zeit, aus Zwangsmitgliedern Kunden zu machen“, sagte NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker bei einer Pressekonferenz. Wie auch Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn verwies er auf die niedrige Wahlbeteiligung bei den Kammerwahlen.

„Die Wahlbeteiligung ist in allen Bundesländern gesunken, außer in Wien, wo mit einer riesigen Materialschlacht gigantische 42 Prozent (Wahlbeteiligung, Anm.) erreicht werden konnten“, sagte Loacker. Auch bei den letzten Wirtschaftskammerwahlen seien in keinem Bundesland die 50 Prozent erreicht worden. „Nicht einmal die Hälfte der Mitglieder interessiert sich dafür, was ihre Zwangsvertreter tun. Das, was die Kammern machen, geht am Leben der Menschen immer weiter vorbei“, ärgerte sich der Sozialsprecher.

Die Strukturen der Kammern würden auf die 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, das Arbeitsleben habe sich aber stark gewandelt. So seien viele Erwerbstätige etwa gleichzeitig angestellt und selbstständig tätig und daher bei mehreren Kammern Mitglied. Kleine Ein-Personen-Unternehmen wiederum müssten bei der WKÖ-Mitglied sein, was widersinnig sei.

Auch im internationalen Vergleich stehe Österreich mit der Pflichtmitgliedschaft recht alleine da: EU-weit gebe es mit Luxemburg nur ein weiteres Land, wo eine Kammern-Pflichtmitgliedschaft sowohl für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gilt. Und nur in vier weiteren EU-Staaten gibt es demnach eine verpflichtende Mitgliedschaft in Wirtschaftskammern (Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien).

Kritik übte die Partei auch an „Intransparenz“ was die Finanzierung der Kammern anbelangt. „Die AK nimmt pro Jahr rund 500 Mio. Euro ein. Wenn Angestellte das (die Kammer-Umlage, Anm.) auf ihrem Lohnzettel suchen, werden sie lange suchen, das steckt nämlich in den Sozialversicherungsabgaben drinnen“, so Loacker. Die AK verwende etwa fünf Prozent davon für Zusatzpensionen ihrer Mitarbeiter, gleichzeitig erkläre sie ihren Mitgliedern, dass die erste Pensionssäule „gut genug ist“, so Loacker. „Zig Millionen“ würden in Werbung gehen, mehr als 100 Mio. Euro habe die AK in Wertpapierdepots angelegt, so die Kritik.

Und bei der Wirtschaftskammer sei die Lage nicht anders: Diese habe 1,6 Milliarden an Rücklagen, so Schellhorn. „Die leben im Speck, wie die Maden im Speck. Das muss man endgültig aufbrechen.“

Neben einem Ende der Zwangsmitgliedschaft fordern die NEOS, dass die Fraktionsförderung an die Wahlbeteiligung gekoppelt wird. Ebenso wird Transparenz eingefordert: Sowohl AK wie WKÖ müssten ihr Budget offenlegen - im Bund, in den Ländern und den Fachorganisationen.

