Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,47% vor 3. Gewinntag in Folge

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.159,07 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 14,93 Punkten bzw. 0,47 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,01 Prozent, FTSE/London -0,01 Prozent und CAC-40/Paris +0,54 Prozent.

In einem gemischten europäischen Börsenumfeld zeigt sich der heimische Aktienmarkt erneut auf dem Weg nach oben. Der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. In der laufenden Handelswoche ging es in Wien nur am Montag merklich tiefer.

Der Immobilienbereich rückte mit Zahlenvorlagen von Immofinanz und UBM in den Fokus. Die Immofinanz-Aktie reagierte mit einem deutlichen Plus von 3,8 Prozent und eroberte damit den Spitzenplatz in Wien. Das Immobilienunternehmen hat den Verlust des Jahres 2017 gut verdaut und 2018 wieder einen Gewinn von 217,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Die UBM-Titel bauten dahinter einen Kurszuwachs von 3,4 Prozent. Der Wiener Immobilienentwickler hat im Jahr 2018 seine Gesamtleistung vor allem durch Erlöse aus Immobilienverkäufen um ein Fünftel auf 897,7 Mio. Euro gesteigert. Die Analysten von der Baader Bank schrieben in einer ersten Einschätzung der Ergebnisse, dass die vorläufigen Rekordzahlen bestätigt worden waren.

Die Verbund-Aktie erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 45,36 Euro. Hier meldeten sich die Analysten der Deutschen Bank und revidierten ihre Kursziel für die Titel des Stromversorgers von 37 Euro auf 41 Euro nach oben. Das Anlagevotum „hold“ wurde gleichzeitig bestätigt.

Klar positive Vorzeichen zeigten auch die schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um ein Prozent. Die Aktionäre der Erste Group konnten sich über ein Plus von 0,6 Prozent freuen.

Telekom Austria zogen 1,05 Prozent hoch. Das teilstaatliche Telekomunternehmen will in den kommenden Jahren bis zu 1.600 Beamte loswerden, schreibt „Die Presse“. Der laufende Personalabbau bei dem börsennotierten Konzern ist bekannt, das genaue Ausmaß nicht. Die Rede sei von 1.200 bis 1.600 Mitarbeitern, vorrangig Beamte, die das Unternehmen in den kommenden vier Jahren verlassen sollen, so die Zeitung.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX lag gegen 11.20 Uhr bei 3.160,08 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.140,66 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,43 Prozent höher bei 1.590,33 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 795.052 (Vortag: 828.053) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 21,31 (19,22) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Immofinanz mit 132.645 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 2,97 Mio. Euro entspricht.

